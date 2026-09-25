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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Partidos de Selección Colombia EN VIVO que se verán este fin de semana en Gol Caracol y Ditu

Partidos de Selección Colombia EN VIVO que se verán este fin de semana en Gol Caracol y Ditu

Este sábado 26 de septiembre y el domingo 27 de septiembre se jugarán partidos de la Selección Colombia masculina de mayores, la femenina Sub-20 y hasta de fútbol sala, a nivel internacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2026
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La Selección Colombia de mayores y la Sub-20 femenina tienen acción este sábado.
La Selección Colombia de mayores y la Sub-20 femenina tienen acción este sábado.
Fotos: Getty Imágenes

La Selección Colombia, en rama masculina y femenina, tendrá compromisos internacionales este fin de semana y fie a su costumbre y compromiso; Gol Caracol se encuentra al lado de los representativos de nuestro país.

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De esa manera, este sábado 26 de septiembre de 2026 la agenda estará con dos compromisos importantes, como quiera en a las 11 de la mañana la Colombia femenina Sub-20 tendrá una cita con la historia al enfrentar a Italia, en la disputa del certamen que se juega en Polonia y que llegará a su final el día domingo 27 de este mes con el duelo entre España y Corea del Norte.

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Foto del equipo previo al pitazo inicial contra Corea del Norte
Foto del equipo previo al pitazo inicial contra Corea del Norte

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El compromiso entre colombianas e italianas se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol, en www.golcaracol.com y en Ditu, la plataforma de Caracol Televisión.

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Misma situación ocurrirá a las 8 de la noche, cuando el equipo de Néstor Lorenzo se enfrente con su similar de México, en el inicio de un proceso posterior a la Copa del Mundo 2026 y en el arranque de la renovación del plantel, como quiera que ya no estarán hombres de la talla del arquero David Ospina y de los volantes Juan Fernando Quintero y James Rodríguez.

Jhon Lucumí, defensor de Colombia
Foto: AFP
Foto: AFP

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El equipo de transmisión de Gol Caracol estará conformado por Julián Capera, los narradores Carlos Alberto Morales y Pepe Garzón, técnicos invitados como la profesora Yinaris García, para el femenino; y Alexis García, para la de mayores, y el trabajo periodístico y de datos de Marcela Monsalve y de los enviados especiales Marina Granziera, Juan Pablo Hernández y Simón Betancur.

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¿Cuándo juega la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 de fútbol sala FIFA?

Pero hay más. Desde este sábado comenzará a jugarse el Sudamericano Sub-20 de fútbol sala que organiza la Conmebol y los partidos de la Selección Colombia se transmitirán EN VIVO en Gol Caracol HD2, www.golcaracol.com y Ditu.

Así, Colombia se enfrentará este domingo 27 de septiembre, a las 3 de la tarde, contra Uruguay.

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