Partidos de Selección Colombia EN VIVO que se verán este fin de semana en Gol Caracol y Ditu

La Selección Colombia, en rama masculina y femenina, tendrá compromisos internacionales este fin de semana y fie a su costumbre y compromiso; Gol Caracol se encuentra al lado de los representativos de nuestro país.

De esa manera, este sábado 26 de septiembre de 2026 la agenda estará con dos compromisos importantes, como quiera en a las 11 de la mañana la Colombia femenina Sub-20 tendrá una cita con la historia al enfrentar a Italia, en la disputa del certamen que se juega en Polonia y que llegará a su final el día domingo 27 de este mes con el duelo entre España y Corea del Norte.

Foto del equipo previo al pitazo inicial contra Corea del Norte Foto del equipo previo al pitazo inicial contra Corea del Norte

El compromiso entre colombianas e italianas se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol, en www.golcaracol.com y en Ditu, la plataforma de Caracol Televisión.

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Misma situación ocurrirá a las 8 de la noche, cuando el equipo de Néstor Lorenzo se enfrente con su similar de México, en el inicio de un proceso posterior a la Copa del Mundo 2026 y en el arranque de la renovación del plantel, como quiera que ya no estarán hombres de la talla del arquero David Ospina y de los volantes Juan Fernando Quintero y James Rodríguez.



Foto: AFP Foto: AFP

El equipo de transmisión de Gol Caracol estará conformado por Julián Capera, los narradores Carlos Alberto Morales y Pepe Garzón, técnicos invitados como la profesora Yinaris García, para el femenino; y Alexis García, para la de mayores, y el trabajo periodístico y de datos de Marcela Monsalve y de los enviados especiales Marina Granziera, Juan Pablo Hernández y Simón Betancur.

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¿Cuándo juega la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 de fútbol sala FIFA?

Pero hay más. Desde este sábado comenzará a jugarse el Sudamericano Sub-20 de fútbol sala que organiza la Conmebol y los partidos de la Selección Colombia se transmitirán EN VIVO en Gol Caracol HD2, www.golcaracol.com y Ditu.

Así, Colombia se enfrentará este domingo 27 de septiembre, a las 3 de la tarde, contra Uruguay.