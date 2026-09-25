Harry Kane no se baja de la lucha por ganar el 'Balón de Oro'; "mi mejor oportunidad"

El delantero de la selección inglesa, Harry Kane, consideró este viernes que probablemente este momento de su carrera sea su "mejor oportunidad" para ganar el Balón de Oro.

"Hablé abiertamente de que el año pasado fue mi mejor año personalmente y también desde el punto de vista del equipo en cuanto a trofeos y actuaciones", dijo Kane en la rueda de prensa previa al partido de la Liga de Naciones contra España en Wembley el sábado.

"Ahora es mi mejor oportunidad. Si también lo será en el futuro, tendremos que esperar y ver", añadió el delantero inglés.

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"Logré grandes cosas el año pasado de las que me siento orgulloso. Ahora la decisión y la opinión dependen de otros", afirmó Kane, que acabó tercero con Inglaterra en el Mundial.



El atacante del Bayern de Múnich ganó, además, la pasada temporada la liga y la Copa de Alemania, además de acabar como Bota de Oro europeo tras marcar 36 goles.

Harry Kane junto a Luis Díaz en un juego de la actual temporada en Alemania. Foto: AFP

"Pero ahora estoy enfocado en ayudar a este equipo a ganar mañana" contra España, afirmó el delantero inglés.

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Kane consideró que van a jugar "contra el mejor equipo del mundo ahora mismo", por lo que "si ganamos aumentará mucho nuestra confianza para el resto de la Liga de Naciones y para la Eurocopa (2028)".

"La forma de jugar de España es parte de su cultura, crecen jugando de esa manera", recordó Kane.

"En Inglaterra no ocurre exactamente lo mismo. Eso no significa que no sepamos mantener la posesión o jugar bajo presión. Tenemos muchos jugadores con técnica y virtudes que ellos no tiene: físico, ritmo y potencia", advirtió.

"Es importante tener nuestra propia identidad y no obsesionarnos con jugar como otros equipos. Se trata de ser Inglaterra", concluyó.