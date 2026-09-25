Colombia vs. México, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido de preparación

México inicia este sábado un nuevo proceso bajo el mando de Rafael Márquez en un partido preparatorio frente a una Selección de Colombia que afronta una nueva era sin James Rodríguez. Por supuesto que este compromiso lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y además, dicho duelo contará con todo el talento de Gol Caracol. En la narración estará José 'Pepe' Garzón, mientras que Julián Capera estará a cargo de los comentarios, y Marcela Monsalve estará encargada de las estadísticas. Mientras que el técnico invitado será Alexis García.

Así llegan los equipos al compromiso preparatorio

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Rafa Márquez, cinco veces mundialista como jugador y exauxiliar técnico de Javier Aguirre en el pasado Mundial, ha sido cobijado por medios y afición para continuar con lo construido por el 'Vasco' en busca de llevar a México a romper el techo de la mediocridad a nivel internacional.



Rafael Márquez, nuevo entrenador de la Selección de México Foto: AFP

El debut de Rafa Márquez será ante uno de los más fuertes rivales sudamericanos, Colombia, que en la Copa del Mundo anterior tuvo una actuación regular que la dejó en octavos de final.

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El nuevo seleccionador mexicano deberá completar el relevo generacional en el fútbol de su país luego del retiro del guardameta Guillermo Ochoa y la última etapa de gente como el delantero Raúl Jiménez, del Wolverhampton inglés, lesionado; y el capitán Edson Álvarez, quien se mantiene inactivo en el West Ham.

A cambio, el 'Tri' tiene a nuevos valores como Gilberto Mora, un joven de 17 años que ya debutó en el pasado Mundial de manera destacada, lo mismo que Armando González, artillero de 23 años, también mundialista, que emigró al Olympiacos de Grecia.

México se medirá a una selección colombiana que es liderada por el argentino Néstor Lorenzo, que para esta convocatoria tiene al menos 15 caras nuevas, un grupo de menores de 23 años y un nuevo capitán en Dávinson Sánchez, del Galatasaray de Turquía, ante el adiós de James Rodríguez.

Lorenzo confía en que la experiencia de Dávinson le permitirá ser la cara de fuerza y disciplina que su grupo necesita dentro del campo.

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Entre la sangre joven a seguir en esta convocatoria está el joven Óscar Perea, de 20 años, del América de México, y Cámilo Durán, del Celtic de Escocia, quien a sus 24 años tiene la oportunidad de consolidarse como el delantero centro que su selección necesita.

Convocados de Selección Colombia para partidos con México, Paraguay y Perú Federación Colombiana de Fútbol

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Alineaciones probables:

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Santiago Giménez, Hirving Lozano.

Seleccionador: Rafael Márquez.

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Richard Ríos, Yaser Asprilla; Carlos Andrés Gómez, Óscar Perea, Luis Javier Suárez.

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Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Colombia vs. México, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido de preparación

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Día: sábado 26 de septiembre.

Jornada: fecha FIFA.

Inicio de la transmisión: 7:30 p.m. (Colombia).

Hora del partido: 8:00 p.m. (Colombia).

Estadio: M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, en Estados Unidos.

Transmisión por TV: Gol Caracol y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

