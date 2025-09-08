Publicidad

SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Por qué Colombia está obligada a ganar en Venezuela, pese a ya estar clasificada?

¿Por qué Colombia está obligada a ganar en Venezuela, pese a ya estar clasificada?

La escuadra ‘cafetera’ debe imponerse en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas debido a un objetivo mayor, por lo que ceder puntos por ‘caridad’ no es una opción.

David Ospina y James Rodríguez, de la Selección Colombia, que no puede perder en Venezuela.jpg
La Selección Colombia no puede perder si quiere ser cabeza de serie.
Foto: FCF.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 10:40 a. m.