SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
Néstor Lorenzo: "La Selección Colombia busca la excelencia; ojalá ganemos la Copa del mundo"

En rueda de prensa de cara al último partido de Eliminatorias Sudamericanas, Néstor Lorenzo también habló de Venezuela, Juan Fernando Quintero y James Rodríguez.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, da indicaciones en un partido de Eliminatorias
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 09:08 a. m.