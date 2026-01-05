“Portugal es parecida a la Selección Colombia, por juego y con grandísimas figuras en Europa”

Néstor Lorenzo palpita desde ya lo que será la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. La 'tricolor' está instalada en el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Congo y Nueva Caledonia.

Por eso, en medio de una entrevista con 'La Nación' de Argentina, el estratega de nuestro combinado nacional hizo un breve análisis de sus rivales en la fase de grupos, en la que buscará quedar de primera para evitar un camino más fuerte pensando en mejorar la participación histórica de la 'tricolor', que ha sido llegar hasta cuartos de final.



Néstor Lorenzo, Portugal y la Selección Colombia

El DT se mostró emocionado por enfrentar a un equipo como Portugal, que para él "es uno de los mejores del mundo", y palpitó que "estará lindo competir con ellos". De igual manera sorprendió con una declaración en la que puntualizó en que son dos elencos parecidos, por sus jugadores y la forma de interpretar el juego.

"Sí, creo que hubiese firmado un grupo así. Portugal es parecido a nosotros en cuanto al juego, con grandísimas figuras en los mejores equipos de Europa, y siempre es bueno medirse ante equipos así. Nunca estuve de acuerdo con elegir o descartar equipos porque el Mundial siempre da sorpresas", declaró Néstor Lorenzo, que sabe que enfrentar a Cristiano Ronaldo y compañía será un duelo atractivo.

Cristiano Ronaldo, de Portugal, y James Rodríguez, de la Selección Colombia, se enfrentarán en la fecha 3 del Mundial 2026 AFP

Ya sobre Uzbekistán tildó que "es una incógnita y no vamos a confiarnos ante los otros rivales, hay que trabajarlos. Vamos a hacer lo posible para resolverlos", mientras que a la espera de qué selección ganará el repechaje para conocer al último rival, analizó que "con Jamaica jugamos varias veces, es muy físico y para tenerle cuidado si se clasifica, y a Congo y Nueva Caledonia no los conozco demasiado", por lo que estará pendiente en el mes de marzo a cuál será el tercer rival en la fase de grupos del Mundial 2026.



Por el momento, más allá del análisis de Néstor Lorenzo, en la mente del timonel y de los jugadores habituales de la Selección Colombia la idea es solamente una: "jugar bien, no ganar de cualquier manera. Y eso el equipo lo siente, cree en la idea y ahí estamos. Ojalá que lleguemos bien y podamos hacer el mejor Mundial de la historia para Colombia", fueron las palabras del entrenador, quien confía en poder llegar a las principales instancias finales del certamen orbital de la FIFA.



¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Fecha 1

Colombia vs Uzbekistán

17 de junio

Hora: 9:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Azteca (Ciudad de México)

Fecha 2

Colombia vs (Jamaica, Congo o Nueva Caledonia)

23 de junio

Hora: 9:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Akron (Guadalajara, México)

Fecha 3

Colombia vs Portugal

27 de junio

Hora: 6:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Hard Rock (Miami, Estados Unidos)

