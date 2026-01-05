Síguenos en:
“Portugal es parecida a la Selección Colombia, por juego y con grandísimas figuras en Europa”

El técnico Néstor Lorenzo se mostró satisfecho con los rivales que tendrá la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026, y habló del partido más atractivo, contra Cristiano Ronaldo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de ene, 2026
Portugal vs Selección Colombia
Portugal vs Selección Colombia - Fotos:
AFP

