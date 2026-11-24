Este lunes 24 de noviembre, la Selección Colombia Sub-17 enfrentó a Honduras, por el duelo correspondiente a la segunda jornada del Mundial en la categoría, que justamente se está disputando en Catar.

Y finalizando la primera parte, en el encuentro se presentó polémica acción, que fue hasta el VAR, para que el juez central revisara la jugada y determinara si era roja o no para Anderson Murillo.

Publicidad

Y es que, en una disputa de balón contra un futbolista hondureño, el colombiano estiró para atrás el brazo, buscando proteger la pelota. No obstante, sin querer queriendo, el futbolista de la 'tricolor' impactó al rival, quien se tiró al piso y pidió la expulsión.

Publicidad

Al final, el juez central mantuvo la amarilla y el partido continuó de manera normal.

