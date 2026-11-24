Para Bayern Múnich las últimas horas han sido de lesiones e inconvenientes para la conformación de la nómina por parte del entrenador Vincent Kompany, justo cuando se acerca un partido frente al Lille, de Francia, en la fase de liguilla de la Champions League. Y uno de los jugadores sobre los que se tiene expectativa para su reaparición es Luis Díaz, quien se lesionó el pasado 21 de octubre y ya se encuentra entrenando a la par de sus demás compañeros.

En ese orden de ideas, en los medios partidarios del cuadro bávaro se han entregado novedades con respecto al guajiro, a horas de que se presente el cara a cara con el referido equipo francés.

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"Por el lado de Luis Díaz está previsto ser incluido en la convocatoria contra el Lille, pero aún no es una opción para el once inicial", se leyó en la cuenta de X de Mia San Mia, citando al diario 'Bild'. A la par sobre otra figura del Bayern se precisó que "Michael Olise (pie magullado) pudo conducir hasta Säbener Straße hoy, donde recibió tratamiento. Aún no es una opción para el equipo".

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Unser Kader für das #UCL-Auswärtsspiel in Frankreich! 🇫🇷 pic.twitter.com/qxvRxtKQS8 — FC Bayern München (@FCBayern) November 24, 2026

Hay que apuntar en ese mismo orden de ideas que el goleador Harry Kane fue operado el fin de semana pasado y estará un par de meses de baja, por lo que incluso se mencionó que Díaz Marulanda estaba siendo considerado para jugar de centro delantero, algo que ya hizo en el pasado en su tiempo como jugador del Liverpool, de Inglaterra.

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Cabe indicar que el duelo entre Lille y Bayern Múnich será este miércoles 25 de noviembre, a las 3 de la tarde, hora de nuestro país.

Michael Olise (bruised foot) was able to drive to Säbener Straße today, where he received treatment. He's not an option yet for the squad. Luis Díaz, on the other hand, is set to be included in the squad against Lille, but he's not an option for the starting lineup yet [@BILD] pic.twitter.com/Z66etWWIQR — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 24, 2026

¿Qué dijo Luis Díaz sobre su reaparición?

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"Me siento muy bien. Creo que volveré a jugar pronto. No sé si será ya en el próximo partido. Me alegra poder volver a estar a disposición del equipo. Tengo muchas ganas de volver a jugar", explicó Luis Díaz hace un par de días, en un acto público del Bayern, con respecto al proceso que adelanta bajo la juiciosa mirada del cuerpo técnico del club de la Bundesliga.

Luis Díaz, futbolista colombiano del Bayern Múnich Bayern Múnich Oficial