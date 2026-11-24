La Selección Colombia Sub-17 se fue al descanso del partido contra Honduras empatando sin goles, este martes 24 de noviembre, en Qatar, en la fecha 2 del Mundial de la categoría, pero la primera opción clara de anotar la tuvo Jhan Moreno.

Cuando transcurría el minuto 17, y tras una jugada con pelota aérea, le llegó el esférico al defensor dentro del área, quien se animó a hacer una chalaca para impactar el balón y exigir al arquero centroamericano, quien alcanzó a rechazar su disparo.

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Así fue la chalaca de Jhan Moreno, en Selección Colombia Sub-17 vs Honduras: