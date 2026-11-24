El español Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain (PSG), descartó este martes acudir al mercado de inverno a pesar de las reciente lesiones de dos de sus puntales ofensivos: el francés Desiré Doué y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quienes estarán de baja varios meses por respectivas lesiones de rodilla.

"No tenemos la obligación de acudir al mercado, no vamos a fichar a un jugador para seis meses, no es nuestro estilo. Tenemos un equipo", declaró Luis Enrique, en la conferencia de prensa, refiriéndose al mercado de invierno que ya pronto se avecina.

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De esta manera, el español descarta total posibilidad de fichar a Luis Díaz, quien, justamente había 'sonado' con fuerza en los últimos días para llegar a reforzar al equipo en la segunda parte de la temporada, tras la lesión de Khvicha Kvaratskhelia.

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Incluso, esto fue tema noticioso en varios medios franceses y otros portales internacionales de renombre. Sin embargo, parece ser que en el cuadro parisino no hay cupo para el 'cafetero', quien hasta ahora se está incorporando a los entrenos de Bayern Múnich, luego de varias semanas de ausencia.



🚨#BayernMunich Luis Díaz is among the high-profile attacking options being considered by Paris Saint-Germain for the January transfer window.



📞 PSG are said to be exploring elite attacking reinforcements capable of making an immediate impact, with the Colombian winger fitting… https://t.co/TC3eMVm7Vq pic.twitter.com/5QLD0R2ZHR — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 24, 2026

Entre otros temas; Luis Enrique también habló de lo que será su compromiso frente a la Roma, por Champions League: "Es verdad que hay que estar más atentos, pero con estos jugadores, este cuerpo técnico y esta afición no tenemos miedo a nada. Confiamos en hacer nuestro trabajo y superar las dificultades".

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El PSG, líder de la primera fase de la Champions con cuatro victorias en otros tantos partidos, empatado a puntos con el Real Madrid de José Mourinho, se mide al AS Roma, que es vigésimo en la tabla, cerca de los puestos de eliminación.

Luis Enrique elogió a su homólogo de la Roma, el veterano Gian Piero Gasperini (68 años), y a los delanteros del club italiano, entre ellos el neerlandés Donyell Malen, quien acaba de marcar cuatro goles en la serie A ante el Parma (1-5), y ya suma 16 en todas las competiciones en lo que va de temporada.

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"Conocemos a todos los jugadores de la AS Roma, sobre todo a los delanteros. Antes Malen jugaba en banda y, cuando pasó al centro, demostró su capacidad para marcar goles. Su cifra de goles es increíble", indicó.

Luis Enrique entrenó a la Roma hace 15 años, una breve etapa que le marcó, a pesar de la falta de buenos resultados.

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"Fue muy especial para mí. Tengo un buen recuerdo de mi año en Roma. Es una sensación muy bonita cada vez que tengo la posibilidad de visitar Roma, es magnífico. Las cosas pueden ir mejor o peor, pero así es la vida. Hay que aceptarlo. Guardo un recuerdo muy positivo", cerró.