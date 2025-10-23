¿Qué necesita Colombia para avanzar en el Mundial Femenino Sub-17 y cuál será su rival?

La Selección Colombia Sub-17 empezó siendo goleada 4-0 por España en la primera fecha del cuadrangular E de la Copa del Mundo de Marruecos. No obstante, recompuso su andar y en la segunda jornada superó 3-0 a Costa de Marfil.

De esta manera, las ‘cafeteras’ se encaminaron hacia los dieciseisavos de final del campeonato, instancia a la que avanzan los 2 primeros equipos de cada uno de los 12 grupos y los 8 mejores terceros.

En consecuencia, en su siguiente contienda, el sábado 25 de octubre, las tricolores asegurarán su tiquete a la siguiente ronda basándose en su propio resultado.

Hasta el momento, Colombia es segunda con 3 unidades, mientras que España lidera con 6. Entre tanto, Costa de Marfil y Corea del Sur se encuentran en el fondo de la tabla con un punto.



La última fecha medirá a Colombia con Corea del Sur y a España con Costa de Marfil, confrontaciones que se efectuarán al mismo tiempo.

Publicidad

⦁ Así va el grupo E:

1. España: 6 puntos (+9, diferencia de gol)

2. Colombia: 3 (-1)

3. Costa de Marfil: 1 (-3)

4. Corea del Sur: 1 (-5)

⦁ Última fecha (octubre 24)

8:00 a. m. - Colombia vs. Corea del Sur

8:00 a. m. - España vs. Costa de Marfil



¿Qué necesita Colombia para avanzar en el Mundial Sub-17 Femenino?

Si las ‘cafeteras’ le ganan a Corea se instalarán automáticamente en segunda ronda al asegurarse entre las primeras 2 casillas del grupo.

Si empatan, deben esperar que Costa de Marfil no le gane por más de 2 goles a España, pues esto dejaría a Colombia esperando ser uno de los 8 mejores terceros.

Publicidad

Y si pierden, deben esperar que Costa de Marfil no gane y así evitar la última casilla, y por ende la eliminación directa.



¿Cuál será el rival del Colombia en segunda fase del Mundial Femenino Sub-17?

Si las tricolores avanzan como segundas del grupo E, que es lo más probable, se deberán medir en dieciseisavos de final con el primero del F: Japón o Paraguay, elencos que se medirán entre sí en la última fecha y que están igualados en 6 puntos.

Pero en caso de terminar en la tercera casilla, el combinado ‘cafetero’ se tendrá que enfrentar al líder del cuadrangular A (Italia o Brasil) o D (Canadá o Francia).