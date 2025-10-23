Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Qué necesita Colombia para avanzar en el Mundial Femenino Sub-17 y cuál será su rival?

¿Qué necesita Colombia para avanzar en el Mundial Femenino Sub-17 y cuál será su rival?

La escuadra ‘cafetera’ está a un paso de ir a la segunda ronda; sin embargo, no podrá dar ventaja en el encuentro con el que cerrará su participación en la fase de grupos.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
¿Selección Colombia Femenina: cómo clasifica a segunda ronda del Mundial Sub-17?.jpg
Selección Colombia, a un paso de la segunda ronda en el el Mundial Femenino Sub-17.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad