Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina en la Copa del Mundo Sub-17

La Selección Colombia femenina Sub-17 sigue con vida en la Copa del Mundo que se disputa en Marruecos. Tras un debut adverso, el equipo dirigido por Carlos Paniagua mostró una notable mejoría en su segunda presentación, imponiéndose con autoridad 3-0 ante Costa de Marfil en el Mohamed VI Football Academy Pitch. Con este triunfo, la ‘tricolor’ recuperó confianza y se metió nuevamente en la pelea por un cupo a los cuartos de final del certamen.

El equipo 'cafetero' encontró la efectividad que le había faltado en su estreno. Ana Sofía Clavijo abrió el marcador con un cabezazo a los 22 minutos, mientras que en la recta final del compromiso, London Crawford (80’) y Ella Grace Martínez (90+5’) sellaron la goleada, asegurando tres puntos fundamentales para mantener vivas las aspiraciones del conjunto colombiano.

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Colombia?

Alineación titular de la Selección Colombia contra Costa de Marfil, en el Mundial femenino Sub-17 Federación Colombiana de Fútbol

Después de la contundente victoria sobre Costa de Marfil, la Selección Colombia femenina Sub-17 se jugará la clasificación en su último compromiso de la fase de grupos frente a Corea del Sur. El duelo será decisivo para definir su futuro en el Mundial y está programado para el sábado 25 de octubre, a partir de las 8:00 a. m. (hora colombiana).



¿Qué necesita Colombia para clasificar?

Las dirigidas por Carlos Paniagua se ubican en la segunda posición del grupo E con 3 puntos y -1 en la diferencia de gol. Un empate le bastará a la ‘tricolor’ para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-17. Sin embargo, una derrota podría complicar su panorama, dependiendo del resultado entre España y Costa de Marfil.



Cabe recordar que España ya aseguró su clasificación con puntaje perfecto, mientras que Costa de Marfil y Corea del Sur cuentan con un punto cada una. Por ello, Colombia depende de sí misma para conseguir el objetivo y continuar su camino en el torneo. La ilusión sigue intacta y el equipo buscará cerrar la fase de grupos con otra actuación convincente.