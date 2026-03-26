¿Qué pasó, Luis Javier Suárez? El delantero de la Selección Colombia falló frente al arco de Croacia

La Selección Colombia pudo irse adelante en el marcador antes del primer tiempo en el partido preparatorio contra Croacia, con una buena jugada de Luis Díaz y Luis Javier Suárez, pero el delantero del Sporting Lisboa no logró definir.

Al minuto 27 se dio una gran acción colectiva de la ‘tricolor’, con la participación del guajiro, quien recibió la pelota dentro del área, y aunque tenía para rematar, decidió servírsela al samario.

Sin embargo, y aunque ya tenía el arco de frente y en solitario, Luis Javier Suárez pifió en su remate y la Selección Colombia perdió una gran oportunidad. Varios jugadores se llevaron los brazos a la cabeza.



Así erró el gol Luis Javier Suárez en Colombia vs Croacia, en partido preparatorio: