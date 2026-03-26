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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Qué pasó, Luis Javier Suárez? El delantero de la Selección Colombia falló frente al arco de Croacia

¿Qué pasó, Luis Javier Suárez? El delantero de la Selección Colombia falló frente al arco de Croacia

El delantero samario Luis Javier Suárez no logró impactar la pelota luego de una asistencia de Luis Díaz, que lo dejó en solitario. Nadie podía creer su fallo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Luis Javier Suárez Selección Colombia
Luis Javier Suárez lamentándose con la Selección Colombia - Foto:
AFP

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