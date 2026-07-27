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Próximos partidos de la Selección Colombia en el 2026, en todas sus categorías

El calendario de la Selección Colombia sigue cargado para lo que resta de 2026. Agéndese y conozca los próximos partidos de las diferentes categorías.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Escudo de la Selección Colombia
Escudo de la Selección Colombia
FCF

Estamos finalizando el mes de julio de 2026, y las diferentes categorías de la Selección Colombia ya han tenido participación en torneos organizados por Conmebol y FIFA. Sin embargo, el calendario de competiciones seguirá en este segundo semestre del año.

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- Selección Colombia Masculina de Mayores
Sin duda el torneo más importante para la FCF fue el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá, donde el equipo masculino de mayores terminó en el puesto 10, al llegar a los octavos de final del certamen, sumando 11 puntos con un balance del 73.3 %.

Ahora, los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán cuatro partidos de preparación antes de culminar el año. La primera fecha FIFA se jugará del 21 de septiembre al 6 de octubre, y aún sin confirmación oficial de rivales, la prensa internacional habla que serían Perú, México y Canadá en ciudades de Estados Unidos. La segunda fecha está programada del 9 al 17 de noviembre, sin rivales confirmados.

Selección Colombia Mundial 2026
Selección Colombia Mundial 2026
AFP

- Selección Colombia Masculina Sub-20

Tras lograr el tercer puesto en el Mundial de la categoría disputado en Chile en 2025, la 'tricolor' de la categoría juvenil tendrá competencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que serán entre el jueves 30 de julio y hasta el jueves 6 de agosto.

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- Selección Colombia Masculina Sub-17

El combinado logró con rotundo éxito consagrarse campeón del sudamericano de la categoría 2026 disputado en el mes de abril, tras golear 4-0 a Argentina en la final, logrando así su segundo título continental en la historia y rompiendo una sequía de 33 años.

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Los dirigidos por Fredy Hurtado tendrán dos partidos de fogueo frente a Chile en su casa, el primero será el día martes de 28 de julio a las 11:00 a.m. (hora de Colombia), y posteriormente el jueves 30 de julio a las 3:00 de la tarde, hora nacional.

- Selección Colombia Femenina de Mayores
Las dirigidas por Angelo Marsiglia  se consagraron campeonas de la Liga de Naciones 2026, tras vencer 4-3 a Paraguay el 9 de junio de 2026 en el Estadio Defensores del Chaco, asegurando un cupo directo al Mundial Femenino en Brasil 2027.

Ahora, sus próximos encuentros serán por los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, y será en el siguiente calendario:

  • Colombia vs. Jamaica: 29 de julio de 2026 a las 3:00 p.m. (hora de nuestro país)
  • Colombia vs. México: 31 de julio de 2026 a las 6:00 p.m. (hora de nuestro país)
  • Colombia vs. Cuba: 1 de agosto de 2026 a las 6:00 p.m. (hora de nuestro país)

- Selección Colombia Femenina Sub-20

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Las dirigidas por Carlos Paniagua están a puertas de disputar el Mundial de la categoría que tendrá lugar en Polonia y se disputará del 5 al 27 de septiembre, así es su calendario en la fase de grupos:

Costa Rica - Colombia, 7 de septiembre, 11:00 a.m. (hora de nuestro país)
Colombia - Portugal, 10 de septiembre, 11:00 a.m. (hora de nuestro país)
Colombia - Corea del Norte, 13 de septiembre, 11:00 a.m. (hora de nuestro país)

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- Selección Colombia Femenina Sub-17

Tras culminar su participación en el Sudamericano de la categoría este año, disputado en Paraguay, donde finalizó en el tercer puesto de su grupo tras vencer 3-0 a Paraguay, la Selección aún no tiene partidos programados para lo que resta del año.

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