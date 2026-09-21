Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia; hora y dónde ver EN VIVO en TV

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia; hora y dónde ver EN VIVO en TV

La Selección Colombia es noticia durante la presente semana al volver a saltar a la cancha en las fechas FIFA de septiembre y octubre, luego de su participación en el Mundial 2026.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 21 de sept, 2026
Comparta en:
Néstor Lorenzo
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección de Colombia
AFP

La agenda noticiosa en el deporte de nuestro país tiene como protagonista nuevamente a la Selección Colombia de mayores, que dirige el técnico Néstor Lorenzo y que iniciará un nuevo proceso con la mira puesta en la Copa América 2028 y en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En la primera fecha FIFA posterior a la Copa del Mundo del presente año, el seleccionado colombiano, que contará en sus filas a figuras como Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Richard Ríos y Luis Javier Suárez, entre otros, jugará los siguientes compromisos en Estados Unidos.

Últimas noticias

Escudo de la Selección Colombia
Selección Colombia

Próximos partidos de la Selección Colombia en el 2026, en todas sus categorías

Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
Selección Colombia

Álvaro Montero y su ida a Selección Colombia fue tema en Boca Juniors; cruce de llamadas

Próximos partidos de la Selección Colombia:

Publicidad

Colombia vs. México
Día: sábado 26 de septiembre
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Baltimore, M&T Bank Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Colombia vs. Paraguay
Día: viernes 2 de octubre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Harrison, Sports Illustrated Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Colombia vs. Perú
Día: martes 6 de octubre.
Hora: 6:45 p.m.
Estadio: Miami, Inter Miami Stadium.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Foto: Getty Imágenes

Publicidad

¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia frente a Chile?

Hace unos días, en rueda de prensa concedida por Ramón Jesurún, presidente de la FCF, quien estuvo acompañado por Alejandro Eder, alcalde de Cali, se anunció que la Selección Colombia jugará en las fechas FIFA del mes de noviembre de 2026 frente a su similar de Chile. El primer compromiso será el 13 del referido mes en el estadio Pascual Guerrero, en hora por definir; y el 17 en Santiago, también en horario por establecer. Estos duelos se podrán ver EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y en Ditu.

Rafael Márquez, DT de México.
Gol Caracol

El primer problema de México para enfrentar a la Selección Colombia, en fecha FIFA: hay decisiones

Luis Díaz en un partido de la Bundesliga con Bayern Múnich.
Colombianos en el exterior

Jefe de Bayern Múnich que predijo éxito de Luis Díaz volvió con palabras de grueso calibre

Relacionados

FCF

Néstor Lorenzo

Publicidad

Publicidad

Publicidad