Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia; hora y dónde ver EN VIVO en TV

La agenda noticiosa en el deporte de nuestro país tiene como protagonista nuevamente a la Selección Colombia de mayores, que dirige el técnico Néstor Lorenzo y que iniciará un nuevo proceso con la mira puesta en la Copa América 2028 y en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

En la primera fecha FIFA posterior a la Copa del Mundo del presente año, el seleccionado colombiano, que contará en sus filas a figuras como Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Richard Ríos y Luis Javier Suárez, entre otros, jugará los siguientes compromisos en Estados Unidos.

Próximos partidos de la Selección Colombia:

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Colombia vs. México

Día: sábado 26 de septiembre

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Baltimore, M&T Bank Stadium.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).



Colombia vs. Paraguay

Día: viernes 2 de octubre.

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Harrison, Sports Illustrated Stadium.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Colombia vs. Perú

Día: martes 6 de octubre.

Hora: 6:45 p.m.

Estadio: Miami, Inter Miami Stadium.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray. Foto: Getty Imágenes

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¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia frente a Chile?

Hace unos días, en rueda de prensa concedida por Ramón Jesurún, presidente de la FCF, quien estuvo acompañado por Alejandro Eder, alcalde de Cali, se anunció que la Selección Colombia jugará en las fechas FIFA del mes de noviembre de 2026 frente a su similar de Chile. El primer compromiso será el 13 del referido mes en el estadio Pascual Guerrero, en hora por definir; y el 17 en Santiago, también en horario por establecer. Estos duelos se podrán ver EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y en Ditu.