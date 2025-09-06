Publicidad

Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
René Higuita y los 30 años que se cumplen del legendario 'escorpión'; "una obra de arte"

René Higuita y los 30 años que se cumplen del legendario ‘escorpión’; “una obra de arte”

Este 6 de septiembre se cumplen treinta años de aquella icónica jugada en la que el arquero colombiano quedó inmortalizado para la historia. René Higuita lo recordó con mucha emoción.

René Higuita
René Higuita, exarquero Selección Colombia - Foto:
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 02:24 p. m.