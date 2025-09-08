Reviva acá los goles de los triunfazos de la Selección Colombia sobre Brasil y Argentina

Con la fecha final de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, es hora de comenzar a hacer balances y destacar resultados obtenidos por la Selección Colombia jugando en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Y en ese sentido, quedaron en la memoria en el camino rumbo a la Copa del Mundo del próximo año los triunfos sobre las encopetadas Brasil y Argentina jugando en la cancha del escenario de la capital del Atlántico.

De esa manera, contra los brasileños la gran figura fue Luis Díaz, quien anotó los dos goles y se convirtió en héroe del equipo orientado por Néstor Lorenzo.

"Dos cabezazos del extremo (minuto 75’ y 79’) le dieron a Colombia una inédita e histórica victoria ante Brasil en la eliminatoria", destacó la página de la Conmebol.

Pero eso no fue todo. El 10 de noviembre de 2024, los de Lorenzo dieron otro golpe en la Eliminatoria luego de superar 2 a 1 a Argentina, vigente campeona del mundo.

Yerson Mosquera abrió el tanteador para los nuestros al minuto 25, pero Argentina empató en el inicio del segundo tiempo con el tanto de Nicolás González. James Rodríguez marcó el penalti con el que Colombia se quedó con los 3 puntos.

VEA ACA EL VIDEO DE LOS GOLES Y MEJORES MOMENTOS DE LOS TRIUNFOS DE COLOMBIA SOBRE BRASIL Y ARGENTINA