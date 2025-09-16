Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Rivales, sedes y horarios de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile 2025

Rivales, sedes y horarios de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile 2025

La escuadra ‘cafetera’ afrontará el certamen a partir del lunes 29 de septiembre, cuando tendrá su estreno en la primera fecha del grupo F, en el que es cabeza de serie.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 16, 2025 03:17 p. m.
Comparta en:
Selección Colombia Sub-20: rivales sedes y horarios para el Mundial 2025.jpg
La Selección Colombia Sub-20 es favorita en su grupo del Mundial
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad