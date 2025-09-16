Rivales, sedes y horarios de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile 2025

La Selección Colombia afrontará la Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025 como uno de los equipos llamados a marcar diferencia en la primera ronda, en la que parte como líder de zona.

Para el sorteo, los ‘cafeteros’ hicieron parte del bombo 1, por eso no se cruzaron con potencias de la talla de Italia y Francia o con elencos fuertes de esta categoría, como Corea del Sur y Estados Unidos. Además, por pertenecer a Suramérica tampoco podía enfrentar a Chile (país anfitrión), Brasil, Argentina y Paraguay.

Su primer objetivo será avanzar a los octavos de final como uno de los 2 mejores de la tabla o como uno de los 4 mejores segundos de los 6 cuadrangulares iniciales.

Para ello, tendrá como ventaja el hecho de afrontar todos sus encuentros en una sola sede: el Estadio Bicentenario Fiscal, de Talca, ubicado 257 kilómetros al sur de Santiago de Chile, con capacidad para 16.000 espectadores y casa del Deportes Rangers, club de segunda división.



Rivales de la Selección Colombia Sub-20 y calendario para el Mundial 2025

Los tricolores harán parte del grupo F, en el que se medirán con Nigeria, que terminó en el tercer lugar del torneo clasificatorio africano; Noruega, que fue quinta en Europa; y Arabia Saudita, elenco subcampeón de Asia.

Su calendario le marca partidos los días 29 de septiembre, 2 y 5 de octubre, en los que deberá medirse, en su orden, con Arabia, Noruega y Nigeria.

Acá, el calendario completo del cuadrangular, con hora colombiana:

Grupo F

▪ Fecha 1 - lunes 29 de septiembre

5:00 p. m. – Noruega vs. Nigeria (en Talca)

8:00 p. m. – Colombia vs. Arabia Saudita (en Talca)

▪ Fecha 2 - jueves 2 de octubre

5:00 p. m. – Colombia vs. Noruega (en Talca)

8:00 p. m. – Nigeria vs. Arabia Saudita (en Talca)

▪ Fecha 3 - domingo 5 de octubre

8:00 p. m. – Nigeria vs. Colombia (en Talca)

8:00 p. m. – Arabia Saudita vs. Noruega (en Rancagua)