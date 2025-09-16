Balón de Oro 2025: estos son todos los nominados al premio masculino; PSG barre con 7 candidatos

Publicidad
El Balón de Oro 2025 se entregará el lunes 22 de septiembre en el teatro Chatelet, de París, Francia, donde se darán cita las máximas estrellas del balompié mundial que compiten en las diferentes categorías.
Sin embargo, la delegación del Real Madrid de España no se haría presente por segundo año consecutivo como protesta a no tener al máximo ganador de la ceremonia, lo que da a entender que el delantero francés Kylian Mbappé sería el primer descartado para llevarse los honores.
Esto abre la baraja de favoritismos a figuras de la talla del también galo Ousmane Dembelé, del París Saint-Germain, club que tiene a 7 hombres en la lista de 30 finalistas.
Además, se destacan el español Lamine Yamal y el brasileño Raphinha, ambos del Barcelona de España, que compite con 4 cartas. Mientras que otras escuadras con más de un nominado son Real Madrid (3), Liverpool de Inglaterra (3), Bayern Múnich de Alemania (2) e Inter de Italia (2).
Lo cierto es que la nómina de aspirantes a la estatuilla es amplia, aunque no cuenta con leyendas de la talla del argentino Lionel Messi y del portugués Cristiano Ronaldo, relegados a ligas de segundo orden en las que todavía logran brillar y quienes seguramente ven el Mundial de 2026 como broce de oro para el cierre de sus carreras profesionales.
Y aunque en la gala se entregarán 13 premios, como el Balón de Oro femenino, los galardones a mejor futbolista joven en cada rama, a mejor club y a mejor entrenador, la categoría masculina es la que se roba toda la atención, a tal punto que la inteligencia artificial ya dio a su ganador.
La cuota colombiana está a cargo de Linda Caicedo, delantera del Real Madrid, y aspirante al Trofeo Kopa, destinado para los jóvenes talentos.
- Ousmane Dembelé (FRA - PSG, FRA)
- Gianluigi Donnarumma (ITA - PSG, FRA)
- Desiré Doué (FRA - PSG, FRA)
- Nuno Mendes (POR - PSG, FRA)
- Joao Neves (POR - PSG, FRA)
- Vítor Ferreira ‘Vitinha’ (POR - PSG, FRA)
- Khvicha Kvaratskhelia (GEO - PSG, FRA)
- Fabián Ruiz (ESP - PSG, FRA)
- Achraf Hakimi (MAR - PSG, FRA)
- Lamine Yamal (ESP - Barcelona, ESP)
- Raphinha (BRA - Barcelona, ESP)
- Pedro González ‘Pedri’ (ESP - Barcelona, ESP)
- Robert Lewandowski (POL - Barcelona, ESP)
- Kylian Mbappé (FRA - Real Madrid, ESP)
- Vinícius Junior (BRA - Real Madrid, ESP)
- Jude Bellingham (ING - Real Madrid ESP)
- Mohamed Salah (EGI - Liverpool, ING)
- Virgil van Dijk (NED - Liverpool, ING)
- Alexis Mac Allister (ARG - Liverpool, ING)
- Harry Kane (ING - Bayern Múnich, ALE)
- Michael Olise (FRA - Bayern Múnich, ALE)
- Denzel Dumfries (NED - Inter de Milán, ITA)
- Lautaro Martínez (ARG - Inter de Milán, ITA)
- Erling Haaland (NOR - Manchester City, ING)
- Cole Palmer (ING - Chelsea, ING)
- Declan Rice (ING - Arsenal, ING)
- Serhou Guirassy (GUI - B. Dortmund, ALE)
- Florian Wirtz (ALE - B. Leverkusen, ALE)
- Scott McTominay (ESC - Napoli, ITA)
- Viktor Gyökeres (SUE - Sporting Lisboa, POR)
Estas son todas las categorías que se premiarán:
- Balón de Oro, masculino y femenino.
- Trofeo Kopa, masculino y femenino a mejor futbolista joven.
- Trofeo Yashin, masculino y femenino a mejor guardameta.
- Trofeo Cruyff a mejor DT de equipo masculino y femenino.
- Mejor club, masculino y femenino.
- Trofeo Gerd Müller a goleador y goleadora del año.
- Premio Sócrates por el compromiso social o humanitario.