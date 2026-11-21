La Selección Colombia Sub-17 arrancó con pie derecho su participación en el Mundial tras vencer 1-2 a Japón en un agónico compromiso disputado en el complejo deportivo de Doha. Con anotaciones de Miguel Agámez y Samuel Martínez, la 'Tricolor' sumó sus primeros tres puntos en el certamen y ahora enfocará toda su atención en su próxima salida, que será frente a la selección de Honduras.

El marcador del partido se abrió temprano con anotación de Miguel Agámez al minuto 4, pero más adelante al minuto 38, Saito Sho logró empatar parcialmente las acciones para el seleccionado japones. Sin embargo, cuando el partido parecía que iba terminar en empate, apareció Samuel Martínez, que al minuto 90+3 desde los once pasos selló el triunfo definitivo a favor del combinado "cafetero."

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Samuel Martínez ingresó al terreno de juego al minuto 76, en reemplazo de Luis Maturana y en pocos minutos hizo su aporte determinante para destrabar el encuentro. Lejos de sentir la presión del tiempo de adición, el atacante cobró con total frialdad el penalti que desató la celebración colombiana.

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En las tribunas del complejo deportivo, el jugador nacido en Tuluá tuvo una numerosa barra que viajó hasta territorio catarí para alentarlo durante su tiempo en cancha. Al finalizar el encuentro, las cámaras del Gol Caracol compartieron con sus familiares tras la victoria, quienes gozaron con enorme orgullo y emoción la agónica anotación de su ser querido.



Con este gol en su debut mundialista, se ratifica que Samuel Martínez es uno de los jugadores a seguir en este Mundial Sub-17. Para nadie es un secreto que su talento despertó interés de la élite del viejo continente, por eso fue transferido al Liverpool de Inglaterra, club al cual se unirá de cara a la temporada 2027/28, tras consolidarse como una de las máximas promesas del fútbol de nuestro país.

Poco después del pitazo final, Jairo 'el Indio' Martínez, padre de Samuel, resaltaría el valor anímico y deportivo de debutar sumando de a tres en un torneo corto como lo es una Copa del Mundo:"Lo más importante es arrancar con una victoria, que eso es fundamental empezando un torneo y más en fase de grupos que es de poca duración. Y bueno, muy meritorios porque hicieron un buen trabajo. El equipo va a mejorar, es muy ordenado. Consiguieron la victoria”.

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A qué hora juega Colombia vs. Honduras en el Mundial Sub-17 y dónde ver EN VIVO por TV

Día: Martes 24 de noviembre.

Jornada: Segunda fecha del grupo L.

Hora: 10:30 a.m. (Hora de Colombia).

Estadio: Aspire Zone (Doha, Catar).

Transmisión por TV: Gol Caracol y Ditu.

Online: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos