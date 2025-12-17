Se abre luz para jugador de Selección Colombia; un grande de Argentina y su DT lo miran

Los jugadores colombianos son de los más apetecidos en el mercado y en las últimas horas se dio a conocer que un fijo de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia es seguido de cerca por un club grande de Argentina. Según la información revelada, será pedido expreso y exclusivo del director técnico.

Se trata de Santiago Arias, lateral derecho que acaba de despedirse del Bahía de Brasil. El experimentado jugador todavía despierta el interés de clubes con grandes pergaminos.

"El lateral derecho prioridad para Costas es Santiago Arias. El colombiano de 33 años quedó libre del Bahia de Brasil, donde jugó 35 partidos en 2025 y metió un gol. Tiene mucha trayectoria internacional: jugó dos mundiales y tres Copa América, la última fue subcampeón de Argentina. Jugó en PSV y Atlético de Madrid. Tiene chances de ir al mundial el año que viene. Atlético Nacional también lo quiere", contó el periodista Martin Idaberry, quien cubre toda la actualidad de 'La Academia'.

Racing ha tenido una grata relación con jugadores colombianos en el último tiempo. Johan Carbonero y Juan Fernando Quintero tuvieron un destacado rendimiento, mientras que en la actualidad Duván Vergara es uno de los hombres de confianza de Costas.



A lo largo de su trayectoria profesional registra 406 partidos oficiales, en los que anotó 18 goles y entregó 38 asistencias, cifras destacadas para un lateral cuya principal función ha sido el equilibrio defensivo y la proyección medida por banda.

Sus primeros pasos se dieron en La Equidad, donde disputó 28 partidos sin registrar goles ni asistencias, etapa clave para su formación. Luego pasó por Sporting de Lisboa y Sporting B, sumando 38 encuentros y 6 asistencias, antes de consolidarse en PSV Eindhoven, club en el que vivió uno de sus mejores ciclos. Con el equipo neerlandés jugó 173 partidos, marcó 10 goles y aportó 21 asistencias, además de competir de manera constante en torneos europeos.

Posteriormente llegó al Atlético de Madrid, donde disputó 51 partidos, con 1 gol y 3 asistencias, aportando solidez en un contexto de alta exigencia táctica. También tuvo pasos por Bayer Leverkusen (1 partido), Granada (14 partidos), y FC Cincinnati, donde sumó 32 juegos, 3 goles y 3 asistencias.

En Bahía de Brasil, Arias encontró continuidad reciente, acumulando 69 partidos, con 2 goles y 4 asistencias.

