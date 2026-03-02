Síguenos en:
Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO; hora y TV del partido de semifinales de Copa del Rey

Este martes 3 de marzo el Barcelona buscará la remontada luego de perder 4-0 en la ida a manos del Atlético de Madrid. El Camp Nou recibirá este importante compromiso en el fútbol español.

Por: EFE
Actualizado: 2 de mar, 2026
Barcelona vs Atlético de Madrid Copa del Rey
Barcelona vs Atlético de Madrid en Copa del Rey - Foto:
AFP

