Sergio Goycochea y Víctor Aristizábal, a pura picardía: duelo de hijos en Colombia vs, Argentina

Sergio Goycochea y Víctor Aristizábal, a pura picardía: duelo de hijos en Colombia vs, Argentina

Sergio Goycochea y Víctor Aristizábal compartieron en un programa y desde ya 'calentaron' la semifinal del Mundial Sub-20, partido en el que se enfrentarán sus hijos. ¡Hubo recuerdos y hasta risas!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Colombia vs. Argentina se jugará el miércoles 15 de octubre.
