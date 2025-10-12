Sergio Goycochea y Víctor Aristizábal, a pura picardía: duelo de hijos en Colombia vs, Argentina

El fútbol volvió a cruzar los caminos de dos históricos del continente, pero esta vez con una dosis de humor y herencia familiar. En un programa de 'DirecTV Sports', Sergio Goycochea y Víctor Aristizábal protagonizaron un divertido intercambio al descubrir que sus hijos se enfrentarán en la semifinal del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

El exarquero argentino, recordado por su brillante actuación en los penales de la Copa América 1993, lanzó la anécdota con una sonrisa: “Nosotros tuvimos una semifinal de Copa América. Olvídate del resultado, no recordemos nada. Y ahora tu hijo va a jugar y mi hijo no está dentro del campo de juego, pero es el kinesiólogo de la Selección Argentina. Así que hay un Aristizábal vs. Goycochea otra vez entre Colombia y Argentina en semifinal”.

Del otro lado, el exdelantero antioqueño, ídolo de Atlético Nacional y máximo goleador histórico de la Copa Libertadores, no se quedó atrás y respondió con su habitual picardía: “Tienen sangre, por lo menos tienen el apellido. Le voy a decir al hijo mío que no le reciba agua al hijo tuyo, que de pronto tiene alguna cosita por ahí”.

El curioso cruce generó risas entre los panelistas y rápidamente se volvió viral entre los aficionados, que destacaron la conexión entre dos generaciones ligadas al fútbol sudamericano.



Juan Cruz Goycochea forma parte del cuerpo técnico de la selección juvenil albiceleste como kinesiólogo, mientras que Emilio Aristizábal es una de las promesas del ataque colombiano y apunta a ser titular en la semifinal, debido a la suspensión del goleador Neyser Villarreal por acumulación de tarjetas amarillas.

Publicidad

De esta manera, el clásico entre Colombia y Argentina tendrá un sabor especial: una nueva edición del Aristizábal vs. Goycochea, pero con los hijos como protagonistas.

Cabe recordar, que, el partido entre 'cafeteros' y 'albicelestes' se enfrentarán el miércoles 15 de octubre, a las 6:00 p.m. (hora Colombia), con la transmisión de Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.