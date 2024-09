Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, tras triunfo de Colombia

Este martes 10 de septiembre,la Selección Colombia se hizo fuerte en condición de localy, ante un estadio Metropolitano vestido de amarillo, venció por 2-1 a Argentina, en el duelo correspondiente a la octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Con asistencia y gol de James Rodríguez, la 'tricolor' sumó de a tres frente a la actual campeona del mundo y bicampeona de América, que los acerca cada vez más al objetivo mundialista, mismo, al que los 'cafeteros' no asistieron en la edición pasada, que se disputó en Qatar.

Ahora invicta, la Selección Colombia no solo es una de las favoritas a decir presente en el certamen orbital del 2026, sino que también a ser protagonista en la disputa directa por el título.

Reflejo de esto, son las estadísticas, en las que la 'amarilla' es casi que infalible, desde la llegada de Néstor Lorenzo al banquillo 'cafetero'. El combinado de nuestro país actualmente es segundo, de manera parcial, en la clasificación general; esto, con un total de 16 puntos.

Así fue la formación de la Selección Colombia frente a Argentina por Eliminatorias, en Barranquilla. JOAQUIN SARMIENTO/AFP

La Selección Colombia solo está por debajo de Argentina, que se encuentra en lo más alto de la tabla con 18 unidades. Por su parte, Uruguay es el único que implica un peligro real para los 'cafeteros', pues ganándole a Venezuela, escalarían a la segunda posición.

Este encuentro, se está jugando este martes 10 de septiembre, al igual que el de Chile vs. Bolivia y Ecuador vs. Perú. El último juego de la jornada será Paraguay vs. Brasil.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026: