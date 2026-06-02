Técnico campeón de Mundial dio a la Selección Colombia como favorita para este 2026

Cuenta regresiva para que ruede el balón en Estados Unidos, México y Canadá para lo que será el Mundial 2026. En estos últimos días previo a la gran cita orbital, los distintos planteles pulen detalles y han tenido una serie de compromisos preparatorios para llegar en óptimas condiciones. Lo cierto es que en las últimas horas, un técnico campeón del mundo entregó sus favoritos para quedarse con el preciado trofeo, mencionando a la Selección Colombia.

Si bien España, Francia, Argentina y Portugal parten en el papel como las serias candidatas en la Copa del Mundo en tierras norteamericanas, este entrenador le echó el ojo al combinado por Néstor Lorenzo.

¿Qué técnico campeón del mundo dio a la Selección Colombia como favorita para el Mundial 2026?

Selección Colombia vs Costa Rica - Foto: AFP

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En ese orden de ideas fue Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, el que nombró a la 'tricolor' cuando le consultaron en una reciente entrevista sobre a cuáles escuadras veía muy bien para la cita orbital, sobre los equipos que podrían llegar a la final del 19 de julio.

"¿10? No sé si no me quedé corto. Sí, porque en un Mundial, claro, Argentina va a estar. No sé si va a ganar, pero esos diez o doce van a pelear e intentar llegar a la final. España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos... No sé ni cuántos nombré, ya estoy olvidándome de alguno. ¡Croacia, me olvidé de Croacia!, esas fueron las palabras del DT de la 'albiceleste' en charla con el medio 'Olé'.

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A renglón seguido, Scaloni indicó los factores que pueden influir para que ciertas selecciones puedan tener una importante participación y llegar a los compromisos definitivos.

"No sólo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande, después se te tienen que dar un montón de factores para que el camino se te allane. Nosotros creo que, de las últimas selecciones que ganaron, fuimos una de las que más piedras tuvo en el camino", añadió el que levantara la Copa del Mundo con Argentina en Qatar 2024.