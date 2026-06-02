Cuántos goles tiene Luis Díaz con Selección Colombia y a cuántos quedó del máximo goleador histórico

Luis Díaz ha vivido una primera parte del 2026 excepcional. Brilló con Bayern Múnich en el balompié de Alemania, ganando la Bundesliga y la Copa local marcando goles, generando asistencias y teniendo noches inolvidables de fútbol. Ahora, esa misma regularidad la trasladó a la Selección Colombia, y en el compromiso de despedida frente a Costa Rica, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el guajiro logró celebrar.

El de Barrancas marcó en lo que fue el 3-1 de la 'tricolor' frente al elenco centroamericano en la noche del lunes anterior, y esa diana le permitió seguir escalando posiciones en el ránking de los goleadores del combinado de nuestro país. 'Lucho' está 'on fire'.

¿Cuántos goles tiene Luis Díaz con la Selección Colombia?

El número '7' del seleccionado 'cafetero' convirtió el 2-1 parcial sobre Costa Rica en el estadio El Campín, tras una habilitación de Jorge Carrascal. Con esa diana, Díaz Marulanda completó 22 'gritos sagrados' vistiendo los colores patrios, acercándose a otra figura de la Selección Colombia: James Rodríguez, pero aún un poco lejos del máximo goleador histórico.



Luis Díaz en partido de la Selección Colombia vs Costa Rica en partido preparatorio FCF

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¿A cuántos goles quedó Luis Díaz del máximo goleador histórico de la Selección Colombia?

Hay que precisar que el máximo anotar en la historia de la 'amarilla' es Falcao García con 36 anotaciones, seguido por James Rodríguez, quien tiene 31 y el top-3 lo completa Arnoldo Iguarán con 25 anotaciones.

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Luis Díaz aparece en el cuarto lugar de este escalafón con 22 goles, por lo que le faltarían 15 tantos para igualar la senda del 'Tigre'. Esta la cifra la podría ir reduciendo en los próximos retos de la Selección Colombia, que incluye el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Listado de los goleadores de la Selección Colombia:

Falcao García - 36 goles James Rodríguez - 31goles Arnoldo Iguarán - 25 goles Luis Díaz - 22 goles Faustino Asprilla - 20 goles Freddy Rincón - 17 goles Carlos Bacca - 16 goles Víctor Hugo Aristizábal - 15 goles Teófilo Gutiérrez - 15 goles Adolfo 'Tren' Valencia - 14 goles Anthony de Ávila -13 goles

Goleadores 🇨🇴

1. Falcao García: 36

2. James Rodríguez: 31

3. Arnoldo Iguarán: 25

4. Luis Díaz: 22

5. Faustino Asprilla: 20

6. Freddy Rincón: 17

7. Carlos Bacca: 16

8.Víctor Hugo Aristizábal: 15

9. Teófilo Gutiérrez: 15

10. Adolfo 'Tren' Valencia: 14

11. Anthony de Ávila: 13 pic.twitter.com/4Fct2gsyCt — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) June 2, 2026