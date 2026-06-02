'Cucho' Hernández; "Colombia tiene que pensar en grande y no conformarse con menos en el Mundial"

Juan Camilo 'Cucho' Hernández ha manifestado que en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá la Selección Colombia tiene que "pensar en grande y no conformarse con menos", porque "si te coge en un muy buen momento puedes hacer historia".

El futbolista del Real Betis ha recibido a sus veintisiete años la llamada del seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, como colofón a una temporada en la que ha contribuido con quince tantos en cuarenta partidos disputados a la clasificación del equipo del chileno Manuel Pellegrini para jugar la próxima temporada la Liga de Campeones europea.

Antes de emprender la aventura mundialista, el delantero reflexionó en los medios del club español sobre las incertidumbres que vivió antes de la convocatoria para el Mundial y dijo que "cuando te ves un poquito fuera de esa lista se nubla la ilusión, pero recibir el mensaje de que vas a estar es un sueño hecho realidad".

Juan Camilo 'Cucho' Hernández celebra gol con Betis - Foto: AFP

"Fue un momento muy bonito con mi familia", dijo el delantero de Pereira, quien consideró que la llamada de Lorenzo le llegó tras un ejercicio en el que "aparte de los goles y asistencias", su "crecimiento como futbolista ha ido incrementando y es bonito cuando ves que se valora eso".



Sobre su papel y opciones entre delanteros como Luis Javier Suárez, Luis Díaz o Jhon Córdoba, Cucho Hernández afirmó que es "una competencia sana: aquí están los mejores y yo hago parte con ellos", mantuvo.

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"Siempre me gusta poner en duda a los entrenadores, entrenarme bien y hacerles difíciles las decisiones", dijo el delantero bético, orgulloso de la "magnífica temporada" del grupo dirigido por Pellegrini, "un equipo para disfrutar, pero también para competir".

Destacó la representación 'verdiblanca' de siete futbolistas en el Mundial, con él mismo por Colombia, Ez Abde y Sofyan Amrabat con Marruecos, Cédrick Bakambu por la República Democrática del Congo, Álvaro Fidalgo con México, Giovani Lo Celso por Argentina y Ricardo Rodríguez con Suiza.

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En este sentido, 'Cucho' Hernández mantuvo que "el club tiene un mérito muy grande", ya que "los únicos equipos que aportan tantos futbolistas a las selecciones son los grandes europeos como Manchester City, Real Madrid o Barcelona: hay que valorar mucho esto", afirmó.