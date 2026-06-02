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A qué hora juega HOY Junior vs. Nacional por la final de Liga Betplay y dónde verlo EN VIVO por TV

Este martes, Junior y Nacional rivalizarán en el Romelio Martínez por la ida de la final de la Liga Betplay I-2026. ¡No se lo pierda HOY y prográmese con este buen compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Junior y Nacional se enfrentan en la final de ida de la Liga BetPlay I-2026.
Junior y Nacional se enfrentan en la final de ida de la Liga BetPlay I-2026.
Fotos: AFP y Colprensa

Junior de Barranquilla y Nacional jugarán este martes el 'primer round' por el título de la Liga BetPlay I-2026, en compromiso que se disputará en el estadio Romelio Martínez en la capital del Atlántico. El elenco 'tiburón' quiere tomar ventaja en casa frente a un cuadro 'verdolaga' que también apostará sus cartas para quedarse con un resultado positivo. ¡Se espera un duelo intenso, de grandes figuras sobre el campo de juego.

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El 'rojiblanco' busca el bicampeonato

Hay que precisar que los dirigidos por Alfredo Arias llegaron a esta definición, luego de haber vencido 5-4 en los penaltis a Independiente Santa Fe tras el 2-2 en el marcador global. Además, quedaron eliminados de la Copa Libertadores en la fase de grupos y tampoco lograron esa opción de ingresar a la Sudamericana por la vía de los 'play-offs', por lo que ahora el objetivo claro: levantar el trofeo de campeón de la Liga BetPlay I-2026, ir por ese bicampeonato.

"Nos enfrentamos a un equipo que, merecidamente, fue primero durante todo el semestre. El primero y el segundo llegaron a la final. Tienen una gran nómina, un técnico que debe ser familiar. Ojalá sea un muy buen partido. Qué increíble, que cuantas más finales tengo, parece que fuera el primer día. La ansiedad, los nervios, tengo esta oportunidad nuevamente", esas fueron las palabras de Alfredo Arias en la conferencia previa a la final de ida en el Romelio.

Acción de juego en el duelo entre Junior vs. Sporting Cristal, por Copa Libertadores.
Acción de juego en el duelo entre Junior vs. Sporting Cristal, por Copa Libertadores.
Foto: AFP.

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El DT uruguayo confía en su equipo para realizar un buen compromiso frente a Nacional.

"Tengo buenos jugadores, tengo un grupo muy bueno, que hace poco jugó una final y ojalá la juguemos de la misma manera, que contagiemos a la gente y que vean que tenemos el mismo deseo de ganar y si nos apoyan vamos a tener más fuerza y energía. Espero estar a la altura", agregó.

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Nacional, espera dar el golpe

Por el lado de la escuadra 'verdolaga' quedó en el primer lugar en el 'todos contra todos' y dejando en el camino, en las semifinales del presente campeonato al Deportes Tolima. Los de Diego Arias saben que enfrentarán a un buen equipo, pero confían en dar el golpe en tierras 'curramberas' para definir todo en el Atanasio.

"Va a ser un partido muy intenso y disputado. Vamos a intentar llevar el partido al territorio que más nos convenga. Estamos preparados para este juego. Dios quiera dejarlo abierto para el partido de vuelta, pero va a ser muy disputado, especialmente los primeros minutos. Los números marcan que son dos clubes que quieren pelear por ser campeones y la calidad de jugadores muestran esa intención. Se enfrentan los equipos que han hecho mejor las cosas en este torneo, con la ilusión de hacer las cosas bien", expresó el DT de Nacional en rueda de prensa.

Junior vs. Nacional se jugará en el Romelio Martínez.
Junior vs. Nacional se jugará en el Romelio Martínez.
COLPRENSA.

A qué hora juega HOY Junior vs. Nacional por la final de Liga Betplay I-2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

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  • Día: martes 2 de junio del 2026.
  • Competición: partido de ida de la final.
  • Hora: 7:30 de la noche.
  • Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla).
  • TV: Win.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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