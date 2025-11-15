Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Titulares confirmados de Selección Colombia vs Nueva Zelanda; noticias con Luis Díaz y James

Titulares confirmados de Selección Colombia vs Nueva Zelanda; noticias con Luis Díaz y James

El técnico Néstor Lorenzo definió a los once jugadores que saldrán este sábado al partido preparatorio en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale contra el combinado de Nueva Zelanda.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de nov, 2025
Comparta en:
Selección Colombia
Selección Colombia vs Canadá - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad