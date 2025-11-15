Titulares confirmados de Selección Colombia vs Nueva Zelanda; noticias con Luis Díaz y James

La Selección Colombia jugará este sábado 15 de noviembre el primero de los dos partidos de la última fecha FIFA del año 2025, enfrentándose a Nueva Zelanda en un duelo preparatorio en el estadio Chase, en Fort Lauderdale.

Por eso, pensando en la preparación para la participación en el Mundial 2026 que será en Estados Unidos, México y Canadá, el técnico Néstor Lorenzo sigue manteniendo una base titular para la 'tricolor'.

Las noticias eso sí se centran en las dos principales figuras de la Selección Colombia, Luis Díaz y James Rodríguez, quienes estarán desde el pitazo inicial y liderando el combinado nacional.



Titulares confirmados Selección Colombia vs Nueva Zelanda, partido amistoso hoy:

Así formará nuestra Selección Colombia para enfrentar a 🇳🇿 Nueva Zelanda en el primer amistoso de esta fecha FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/4OlxZatRJn — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 15, 2025

Selección Colombia vs Nueva Zelanda EN VIVO HOY; hora y TV del partido amistoso

Fecha: sábado 15 de noviembre

Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Chase Stadium (Fort Lauderdale, Estados Unidos)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com, YouTube de Gol Caracol