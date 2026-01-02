Síguenos en:
A Aubameyang lo expulsaron de su selección, tras "deshonrosa" Copa África de Naciones

El reconocido jugador internacional es noticia mundial, tras reveladora noticia que ya se la hizo oficial, el el gobierno del país al que representó en el certamen africano.

Por: AFP
Actualizado: 2 de ene, 2026
Editado por: Gol Caracol
Aubameyang fue expulsado de la selección de Gabón, tras fracaso en Copa África.
Foto: AFP.

