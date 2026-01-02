A Barcelona le echaron 'vainazo', previo a clásico en España; "nunca hemos matado a nadie"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha recordado este viernes, en la rueda de prensa previa al partido contra el Barcelona en el RCDE Stadium, que lleva al frente del equipo "casi dos años" y no se ha matado "a nadie", y ha reivindicado el civismo de la grada periquita.

La respuesta del técnico ha llegado tras la pregunta sobre posibles incidentes. La presencia del Joan García, portero exblanquiazul que firmó por el Barça en verano, ha protagonizado muchos titulares. "Me da bastante igual (el recibimiento a Joan García). Lo que me importa es ganar", ha zanjado.

González ha subrayado que "no pasará nada" en las gradas. "Habrá un partido de fútbol y la gente es muy consciente de lo que tiene que hacer. Debe animar y tener un comportamiento excelente como lo ha tenido siempre. No le daré demasiadas vueltas. Estamos dedicados al tema deportivo, no estamos preocupados de otras cosas", ha analizado.

🎙️ Manolo González: "És un partit molt complicat però anem amb la convicció que podem guanyar a qualsevol. Esperem un gran ambient de futbol a l'@rcde_stadium" #RCDE pic.twitter.com/5eNM8bC28u — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) January 2, 2026

Sin embargo, el preparador no ha escondido que el ambiente será intenso en las gradas: "Los aficionados van a apretar, lógicamente. No vamos a venir con ramos de rosas, es de sentido común. Igual que cuando vamos al Camp Nou y nos cantan 'A Segunda' y otras cosas pues ahí no pasa nada tampoco. Es una rivalidad normal".



El entrenador ha recordado que, en caso de incidentes graves, "el primer perjudicado es el club, el equipo y el aficionado". "Si pasa algo que no tiene que pasar, los primeros que no podrán entrar al estadio serán los aficionados. Es un año muy bonito para que lo disfrutemos. Seguro que la gente se va a comportar", ha afirmado.

Respecto a las redes colocadas en la zona de las porterías, el preparador ha explicado que nadie le ha consultado al respecto: "Se le está dando mucho bombo a todo porque creo que igual alguien está esperando que pase esto para que al Espanyol se le perjudique".

Manolo González, tras este consejo a los aficionados periquitos, ha pedido que tampoco se den "lecciones de comportamiento" desde el equipo rival: "Lo digo porque tengo muchos amigos en el Barcelona y ya les he dicho que cuando vino Figo al Camp Nou... No creo que estén en condiciones de dar lecciones a nadie".

En el terreno de juego, el técnico ha reconocido que le preocupa "todo" del rival. El entrenador ha explicado que el Barcelona tiene un nivel "muy alto", con un ritmo elevado y "muchos registros". "Es un encuentro complicadísimo. Si no atacas bien es difícil hacerles daño", ha añadido.

Asimismo, ha avanzado que su vestuario sale siempre convencido "de poder ganar a cualquiera, no sólo al Barça", pese a insistir en la exigencia y dificultad del derbi. El responsable del banquillo del Espanyol ha destacado la confianza de los futbolistas en el proyecto y en ellos mismos, algo "importantísimo".

Jugadores del Barcelona durante partido de la Liga de España. Getty Images

Preguntado por la designación del árbitro, el catalán Víctor García, el técnico ha considerado que es "un error" y ha avanzado que no tiene "mucho sentido". "Son ganas de generar una polémica cuando no sería necesario. Esperemos que estar con el pecho para fuera (al tomar esta decisión) no se vuelva en contra", indicó.

González ha explicado que espera que la "presión" del partido "no le venga en contra" al colegiado. "Creo que es meter presión al árbitro porque haga lo que haga se le va a disparar a él. Imagínate que el Espanyol sale beneficiando, imagina lo que puede pasar. Esto puede ser, vamos... Mejor irte de Cataluña si eso pasa", comentó.