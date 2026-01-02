Jhon Durán inició el 2026 motivado con Fenerbahce; se puso la vara alta con meta goleadora

Con un nuevo año por delante, Jhon Durán espera dejar atrás las críticas, lesiones y más circunstancias que lo han puesto en el ‘ojo del huracán’ durante el último tiempo, siendo de los futbolistas más señalados por sus polémicas y más.

Es por eso que, en su intención de iniciar con pie derecho el 2026, además de volver a poner su nombre nuevamente en la órbita de la Selección Colombia pensando en la Copa del Mundo; ahora el joven delantero antioqueño tiene como objetivo reencontrarse con su mejor versión futbolística y, para eso, se trazó destacada meta goleadora en Fenerbahce.

Y es que, permeado por las lesiones y problemas físicos durante el último tiempo, para Durán empezar a enracharse de cara al arco contrario es fundamental, misma razón por la que su deseo es volver a festejar seguido en el fútbol turco.

“Jhon Durán, que juega en el Fenerbahce, quiere superar los quince goles con el equipo amarillo y azul”, comentaron en el diario turco ‘Sporx’, donde destacaron al colombiano, dejando ver que tiene grandes aspiraciones con el equipo de Estambul para esta segunda parte de la temporada.



Jhon Durán, delantero colombiano del Fenerbahce @fenerbahce/Instagram

Publicidad

Es importante aclarar que esta información llega un momento destacado para el ‘cafetero’, quien es criticado y cuestionado en e fútbol turco, debido, justamente, a su falta de capacidad goleadora y buen nivel que lo llegó a poner en las principales portadas del fútbol mundial durante mucho tiempo.

“Durán, fichado por el Fenerbahce durante el mercado de verano, no cumplió con las expectativas en la primera mitad de la temporada; en parte debido a una lesión”, agregó el medio turco, dejando claro que la mira está puesta en el ‘cafetero’, quien llegó proveniente de Al Nassr.

Publicidad

No obstante, en su intención de cambiar la cara para los meses que restan de temporada, el antioqueño la tiene muy clara: “Hasta el momento, el colombiano ha marcado cuatro goles y dado tres asistencias en quince partidos jugados. Pero, tras esta actuación, Durán se ha marcado u nuevo objetivo para la segunda parte de la temporada: marcar al menos quince goles con Fenerbahce y demostrar su calidad”.



¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce?

El cuadro de Estambul volverá a la acción el próximo martes 6 de diciembre, enfrentando al Samsunspor, por el duelo correspondiente a las semifinales de la Supercopa de Turquía.

En caso de avanzar, el conjunto amarillo y azul deberá enfrentar en la final al ganador de la otra llave entre Galatasaray y Trabzonspor.