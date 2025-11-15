Le coquetean a la Selección Colombia; quieren cara a cara antes del Mundial 2026

Falta poco para el Mundial 2026, y las selecciones clasificadas a la cita orbitral del próximo año, no paran de planificar el calendario pensando en llegar en óptimas condiciones. La Selección Colombia ya tiene su lugar asegurado, y en las últimas horas se filtró que un combinado europeo le 'coquetea' para un duelo en el futuro cercano; quieren un cara a cara con los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Esa escuadra en cuestión es Croacia, que tras el 3-1 sobre Islas Feroe, logró su lugar en la Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. La subcampeona en 2018 proyecta enfrentar a la 'tricolor'; esto lo dijo el propio director técnico del combinado croata.

"Tenemos mucho trabajo por delante, no estoy eufórico y debemos encontrar el mejor nivel de nuestros jugadores para marzo. Necesitamos calidad y velocidad, soy consciente de eso, si queremos hacer algo en el Mundial debemos ser aún mejores. Estas eliminatorias son una garantía para el futuro, formarán parte de la historia si terminamos las eliminatorias sin perder. Me gustaría tener partidos amistosos fuertes, para ver dónde estamos y saber cómo mejorar las cosas. Estamos en negociaciones para un partido preparatorio con Francia, Brasil y Colombia, pero estamos esperando el sorteo. En mayo intentaríamos jugar un partido en Croacia", precisó Zlatko Dalic en declaraciones que recopila la web oficial del seleccionado europeo.



Más detalles de la clasificación a Croacia al Mundial 2026

Croacia remontó a Islas Feroe (3-1) y amarró su clasificación para la fase final del Mundial 2026.

El combinado que lidera Luka Modric, que podría jugar su quinto Mundial, necesitaba sólo un punto para sellar de forma matemática su objetivo. Sin embargo, fue Islas Feroe la que tomó ventaja con el gol de Geza Turi pero Josko Gvariol, Petar Musa y Nikola Vlasic dieron la vuelta a la situación y proporcionaron el triunfo al combinado de Zlatko Dalic.

Croacia es la tercera selección europea, junto a Inglaterra y Francia, con la presencia asegurada en la fase final.

"El partido fue más difícil de lo esperado. En la primera parte estuvimos mal, sin correr, sin agresividad y cometimos muchos errores, y el rival es realmente complicado. Tenemos problemas con equipos como este que prueban mucho con media distancia; eso no nos favorece y siempre es una gran batalla. Ellos lucharon, pero mejoramos en la segunda parte, ganamos y vamos a intentar terminar el ciclo en Montenegro como los mejores de la historia. Vamos allí a ganar", terminó por precisar Zlatko Dalic.