Goles son amores y Roberto Carlos sí que sabe de ambas cosas.

El exfutbolista de 52 años, apodado 'el Hombre Bala', por la fuerza y potencia en su prodigiosa pierna izquierda, anotó un total de 112 goles en su carrera como lateral y marcó fuera de las canchas sus tantos más celebrados al tener 11 hijos de 7 mujeres.

El exjugador de la selección brasileña y el Real Madrid volvió a estar en el foco tras ser sometido a una angioplastia coronaria el pasado lunes en Sao Paulo, luego de que se le detectara una obstrucción en las coronarias en un examen de rutina en el Hospital Vila Nova Star.

De acuerdo con el boletín médico, Roberto Carlos evoluciona de forma satisfactoria y se encuentra estable y sin síntomas.



Roberto Carlos, exjugador de la Selección de Brasil. AFP

Más allá de ser una de las figuras más conocidas del fútbol, Roberto Carlos también ha sido noticia por su vida sentimental.

En La Gazzetta dello Sport afirmó hace algunos años que su gran debilidad son las mujeres.

"Tuve solo dos esposas. Pero más difícil de contar son las mujeres con las que tuve hijos. Tengo ocho, de seis o siete madres diferentes. La verdad, no me acuerdo bien...", afirmó en esa entrevista sin sonrojarse.

Alexandra Pinheiro, su primera esposa, es madre de tres de ellos: Roberta, Giovanna -que lo hizo abuelo de Pedro hace 8 años- y Roberto Junior.

"Nuestra relación se había desgastado y, para evitar que se deteriorara o que desarrolláramos animosidad mutua, preferimos terminarla y seguir siendo amigos", dijo el brasileño de su primer gran amor.

Con Mariana Luccon, su segunda y última mujer, de la que se separó en enero de 2025 tras 15 años de casados, tiene a dos hijas nacidas en 2010 y 2017, Manuela y Marina.

"Ahora vivo con mi hija Manuela en España y tengo varios por ahí. Tengo en Brasil siete. Tengo una en México, tengo una en Hungría que vive en Alicante y los otros viven en Brasil", señaló en una entrevista con Josep Pedrerol.

Sus seis hijos restantes son de mujeres de diferentes nacionalidades. Con la abogada brasileña Bárbara Thurler tuvo dos hijos, Bernardo y Betina. La húngara Alexa Fedra es la madre de Christopher. Dora Robles, mexicana, es la mamá de Rebecca Carla.

Luis Figo, Ronaldo, Zinedine Zidane y otras figuras que pasaron por el Real Madrid celebran un gol AFP

Otros de sus hijos son Carlos Eduardo y Luca.

A raíz del largo proceso de divorcio con su última esposa, se enfrentó a una de las peores crisis en su vida personal y, según medios españoles, tuvo que vivir en una habitación del complejo de Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid, mientras resolvía la disputa legal por su patrimonio, tasado en 136 millones de euros.

Algo que Roberto Carlos desmintió. "Esos fueron rumores infundados sobre mi situación de vida y afirmaciones falsas y dañinas".

Y aunque con sus hijos puede montar un equipo de fútbol sala y algunos suplentes o armar una alineación titular de fútbol, Roberto Carlos también ha contado que es con su "hermano" Ronaldo Nazário con quien más ha pasado sus noches.

"Pasé toda mi vida con Ronaldo durante 20 años, con la selección, con el Real Madrid y con el Corinthians". Algo que 'El Fenómeno' ratificó para Sports Illustrated: "¡He dormido más con Roberto Carlos que con cualquier mujer en toda mi vida!".

Roberto Carlos, que militó en el Real Madrid durante once años, entre 1996 y 2007, y es actualmente embajador del Real Madrid y de la FIFA, se considera un buen padre y trata de estar siempre con sus hijos en fechas importantes y reunirlos en las fiestas de fin de año.

Por ahora, el mundo del fútbol aguarda por la total recuperación del que es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia.