Titulares de Selección Colombia contra Venezuela, por Eliminatorias: confirmados por Lorenzo

La Selección Colombia visita a Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, y todo está listo para este encuentro tras confirmarse los titulares que eligió Néstor Lorenzo para el duelo de la jornada 18.

El estratega argentino al frente del combinado de nuestro país hizo algunos cambios de cara a este duelo frente a la vinotinto, con respecto al más reciente duelo que fue frente a Bolivia, el jueves pasado, en Barranquilla.

Eso sí, entre los inicialistas permanecen figuras de la Selección Colombia como Luis Díaz, James Rodríguez, Jefferson Lerma y Dávinson Sánchez. Algunas de las novedades son el regreso de Daniel Muñoz y Kevin Castaño, quienes estuvieron suspendidos el partido pasado.



Acá los titulares confirmados de la Selección Colombia y Venezuela, por Eliminatorias Sudamericanas:

Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Álvaro Angulo; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

𝐗𝐈 𝐕𝐈𝐍𝐎𝐓𝐈𝐍𝐓𝐎 🇻🇪



Los elegidos para enfrentar a Colombia en nuestra 𝐂𝐀𝐒𝐀.



𝑴𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 🫂#SiempreVinotinto pic.twitter.com/9LtnuFJqFD — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 9, 2025

Venezuela vs Colombia EN VIVO, por Eliminatorias Sudamericanas:

Fecha: martes 9 de septiembre de 2025

Hora: 6.30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Monumental de Maturín (Venezuela)

Transmisión: Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com, YouTube de Gol Caracol, Facebook de Gol Caracol



Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, antes de la última fecha HOY: