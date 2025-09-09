"Jhon Durán tiene posibilidad en Selección Colombia, pero si cambia su comportamiento"

La Selección Colombia aseguró su lugar en el Mundial 2026, y ahora lo que se le viene a Néstor Lorenzo es comenzar a mirar ese listado final que entregará para la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá. Después del compromiso frente a Venezuela, la 'tricolor' enfrentará una serie de partidos de preparación, y en los mismos, el DT argentino al servicio del combinado de nuestro país, podría mirar alternativas. Jhon Durán es uno de los futbolistas que ha tenido proceso; no obstante, su comportamiento le ha jugado una mala pasada.

En 'Jugada Maestra', programa que se transmite por Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión, hablaron del actual delantero del Fenerbahce y sus opciones de volver a retornar a la 'amarilla'. Le enviaron un mensaje contundente; si cambia su actitud. Y es que los panelistas se refirieron a esos futbolistas que han estado en la órbita de Lorenzo, pero que no han tenido, uno de ellos, los minutos adecuados: Jorge Carrascal, Yaser Asprilla, Rafael Santos Borré y Durán, los mencionados.

El fue claro al hablar sobre Jhon Jáder fue Eduardo Lara, quien lo dirigió en el Envigado. El exDT de los 'naranjas' y de la Selección Colombia Sub-20.

Jhon Durán con la Selección Colombia - Foto: Getty Images

Publicidad

"De esos cuatro jugadores, Durán tiene la posibilidad de llegar. Si él cambia su comportamiento, su forma de pensar y actuar podría estar tranquilamente. Nosotros lo que necesitamos son goles. Durán debuta conmigo en el fútbol profesional frente a Alianza Petrolera, tenía como 16 años", precisó Lara sobre el artillero antioqueño, de 21 años.

Sobre si tuvo algún problema con Durán mientras lo tuvo bajo su dirección, el timonel indicó: "Te soy sincero, él había estado en una selección Sub-17 y había tenía inconvenientes con el 'profe', hablamos y me comentó. Uno ya estaba prevenido, uno lo tenía apretadito y conmigo, yo no tengo queja de Durán, así que el comportamiento de él en Envigado fue espectacular y de sus condiciones todo el mundo ya sabía, hasta las misa directivas, que lo había llevado el 'profe' Chucho'".

Publicidad

Por último, Lara sostuvo que, pese a lo que se filtró de supuestas peleas en la interna, aunque Lorenzo aclaró todo, si la 'tricolor' necesita goles, lo podrían volver a llamar.

"No puede dejar de ser una situación que puede llegar a incomodar, pero sabiendo cuál es la necesidad que tenemos, y sabiendo que él puede responder en eso, se puede hablar con los capitanes, los jugadores, el grupo y se le puede llegar el espacio, siempre y cuando tenga la bendición del técnico", concluyó.