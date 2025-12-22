A Jhon Durán le pondrían presión a Fenerbahce, y es un compatriota; goleador colombiano, en la mira

Jhon Durán de a poco va encontrando su lugar en el Fenerbahce y espera poder quedarse allí ya que está en préstamo desde el Al Nassr, de Arabia Saudita, pero mientras se define si el club hará algún esfuerzo por retenerlo y mientras el viene respondiendo con goles, salió el rumor de que el elenco de los 'canarios amarillos' tendría en la mira a otro delantero colombiano para reforzarse.

El diario 'Sporx' fue el medio que informó que Mateo Cassierra, actualmente en el Zenit de San Petesburgo, sería uno de los jugadores elegidos por la directiva para tener opciones pensando en fortalecer su zona ofensiva, a pesar de tener actualmente a tres buenos goleadores como Durán, Talisca y En Nesyri.



Goleador colombiano podría jugar con Jhon Durán en Fenerbahce

"El Fenerbahce, que está decidido a fichar a un delantero durante la ventana de transferencia de enero, tiene un nombre sorprendente en su radar", detallaron inicialmente, para luego mencionar que "según el periodista italiano Rudy Galetti, el Fenerbahce ha añadido al delantero del Zenit, Mateo Cassierra, a su lista de transferibles".

Agregaron que ya habría contactos con el futbolista colombiano, quien estaría "abierto a irse" de Rusia, donde ha perdido protagonismo y ha bajado su cuota goleadora en la presente temporada, luego de buenas números en campañas anteriores.

Mateo Cassierra, jugador colombiano al servicio del Zenit @cassierrajr/Instagram

De hecho, en la publicación en el citado medio turco dieron algunas estadísticas de Mateo Cassierra, quien en el fútbol ruso es donde más ha podido brillar, tras otros pasos fallidos en Europa. "El colombiano de 28 años, que ha disputado 16 partidos esta temporada, ha marcado 7 goles y repartido 2 asistencias. En su carrera en el Zenit, el delantero ha disputado 127 partidos, anotando 49 goles y repartiendo 23 asistencias. El jugador de 28 años fichó por el Zenit procedente del Sochi en 2022 por 4,5 millones de euros", finalizaron sobre los números del nacido en Barbacoas, Nariño.



Jhon Durán celebró un nuevo gol con Fenerbahçe en la Liga de Turquía. X de @Fenerbahce

De concretarse el fichaje, el delantero de nuestro país se encontraría con su compatriota Jhon Durán, que en la presente temporada lleva 3 goles y 2 asistencias en la Liga de Turquía, pero dos de ellos fueron en los clásicos contra Galatasaray y Besiktas, lo que lo ha hecho ganarse el cariño de los hinchas, pero tendría más competencia por su lugar.