Un fin de semana de 'ensueño' para los nuestros: así le fue a los jugadores de la Selección Colombia

Luego de un nuevo fin de semana (20 y 21 de abril), los futbolistas 'cafeteros' son noticia en el fútbol local e internacional, tras importantes y destacadas actuaciones con sus respectivos equipos.

Y como es costumbre, en Gol Caracol le 'pegamos' una repasada a lo que fue la participación de los jugadores de la Selección Colombia, en estos dos días, que estuvieron 'recargadas' de buen fútbol.

Arqueros:

Álvaro Montero: fue titular en el triunfo 1-2 de Millonarios contra Pereira.

Camilo Vargas: fue titular en el 2-2 entre Cruz Azul y Atlas FC.

David Ospina: fue titular en el triunfo 3-1 del Al Nassr sobre Al Feiha, por la Liga de Arabia Saudita.

Defensores:

Carlos Cuesta: jugó todo el partido con el Genk, en la victoria 2-1 contra Anderlecht.

Daniel Muñoz: fue titular en la victoria 5-2 de Crystal Palace frente al West Ham.

Gabriel Fuentes: no jugó en el Junior 1-0 Once Caldas, por Liga.

Jhon Lucumí: Roma vs. Bolonia (lunes, a las 11:30 a.m.)

Juan David Cabal: jugó 83 minutos en el triunfo 1-0 de Hellas Verona sobre Udinese.

Yerson Mosquera: jugó todo el partido con Villarreal, en el triunfo 1-2 frente a Almería.

Santiago Arias: jugó todo el partido y recibió amarilla en el 2-2, entre Vitória vs. Bahía.

Johan Mojica: ingresó al minuto 82, en la derrota 2-1 de Osasuna, contra Rayo Vallecano.

Mediocampistas:

Juan Camilo Portilla: no tuvo acción con Talleres de Córdoba.

James Rodríguez: no fue tenido en cuenta para el triunfo 0-3 de Sao Paulo contra Atlético Goianense.

Jefferson Lerma: no tuvo acción con Crystal Palace por lesión.

Jhon Arias: fue titular en el Fluminense 2-1 Vasco da Gama.

Juan Fernando Quintero: no tuvo acción con Racing este fin de semana.

Jorge Carrascal: jugó 74 minutos y puso una asistencia en el triunfo 1-4 de Dinamo Moscú, frente a FC Pari Nizhniy.

Kevin Castaño: jugó 71 minutos en la victoria de Krasnodar por 2-0 contra FC Fakel Vorónezh.

Richard Ríos: jugó 71 minutos en el Palmeiras 0-0 Flamengo.

Gustavo Puerta: fue suplente todo el partido, en el Borussia Dortmund 1-1 Bayer Leverkusen.

Yaser Asprilla: fue titular y jugó todo el partido con el Watford, en el 0-0 con Hull City.

Delanteros:

Jhon Córdoba: jugó 95 minutos y marcó un gol en la victoria de Krasnodar por 2-0 contra FC Fakel Vorónezh.

Rafael Santos Borré: jugó todo el partido en la derrota 1-0 de Internacional de Porto Alegre, contra Athletico Paranaense.

Luis Díaz: jugó 74 minutos en la victoria de Liverpool por 3-1 contra Fulham vs. Liverpool.

Luis Sinisterra: no estuvo disponible con el Bournemouth por lesión.

Mateo Casierra: jugó 68 minutos en el Zenit 1-0 Orenburg.