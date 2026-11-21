Víctima el viernes de un desgarro en el tobillo izquierdo que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses, el Balón de Oro 2026 Harry Kane fue operado con éxito, anunció el Bayern Múnich en un comunicado este sábado.

El club había informado el viernes por la noche, tras el 1-1 ante el Colonia, que su delantero estrella sufría un desgarro de la sindesmosis izquierda, articulación fibrosa que une la tibia y el peroné justo por encima del tobillo.

Publicidad

El Bayern precisó este sábado que Kane tuvo que someterse a una operación que transcurrió bien.

Publicidad

La duración de su baja se estima en "meses" según el vigente bicampeón de Alemania.



La prensa alemana establece un mínimo de tres meses, con un regreso previsto para marzo.

"¡Los altibajos de la vida! Evidentemente, estoy muy decepcionado por sufrir esta lesión, pero, como siempre, es una oportunidad para mostrar resiliencia y progresar de cara a 2027", reaccionó Kane en sus cuentas oficiales, mientras se le observó una bota ortopédica en la zona afectada. Esto en una habitación de hospital, en donde fue atendido el astro inglés en las últimas horas.

Publicidad

"¡Volveré fresco y listo para el momento decisivo de la temporada!", prometió el máximo goleador de las tres últimas temporadas en la Bundesliga, acompañando su mensaje con una foto suya sentado en la cama del hospital, con el pie izquierdo en una bota ortopédica tras la operación.

De inmediato y luego de ese mensaje, en las redes sociales llegaron reacciones y comentarios de aliento para Kane, quien se ha convertido en referente e ídolo de los bávaras.

𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗞𝗮𝗻𝗲 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗴𝗼𝗲𝘀 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗳𝘂𝗹 𝘀𝘂𝗿𝗴𝗲𝗿𝘆@HKane underwent successful surgery overnight following the syndesmosis ligament tear in his left ankle, which he sustained in yesterday’s Bundesliga match against 1. FC Köln. The 33-year-old will now… pic.twitter.com/HuBc5d9SPS — FC Bayern (@FCBayernEN) November 21, 2026

Publicidad

Para Bayern las noticias de las lesiones han estado a la orden del día en la presente temporada, como quiera que el colombiano Luis Díaz tuvo que ausentarse durante varias semanas por una dolencia muscular y aún no ha reaparecido, sumado a los quebrantos de salud de Musiala e incluso hasta la incapacidad que tuvo que cumplir el entrenador Vincent Kompany.