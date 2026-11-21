El Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu puso este viernes un pie en los cuartos de final del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano, al vencer 1-0 al Atlante en el arranque de la decimoséptima y última fecha de la fase regular.

Los Xoloitzcuintles del Tijuana llegaron a 25 puntos y subieron al sexto lugar.

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El equipo del "Loco" Abreu quedó en espera de los resultados de cuatro equipos que podrían desplazarlo de zona de clasificación: Santos (25 puntos), Monterrey (24), León (23) y Pachuca (22).

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"Cerramos el partido con un 5-4-1 y aseguramos esos tres puntos que nos dejan con la expectativa de los resultados que necesitamos para clasificar", comentó Abreu.



"A la noche (sábado), si Dios quiere, ya estaremos planificando rival, y tendremos lo más lindo: sensación de liguilla", añadió el director técnico uruguayo.

Al momento los cinco equipos clasificados a cuartos de final son Cruz Azul, América, Guadalajara, Atlas y Toluca.

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Dirigidos por el mexicano Miguel Herrera, los Potros de Hierro del Atlante se despidieron con 14 unidades en la decimosexta posición en su torneo de regreso a primera división, tras 12 años en la segunda categoría.

Gilberto Mora, de penal al minuto 77, hizo el gol para la victoria de los perros aztecas.

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En el estadio Olímpico Benito Juárez, con un penal de último minuto, los Bravos de Juárez empataron 3-3 ante los Zorros del Atlas.

Los Bravos del entrenador argentino Gustavo Lema llegaron a 12 puntos y terminaron el torneo en el decimoctavo y último lugar.

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Los Zorros del Atlas, en los que estuvo en el arco el colombiano Camilo Vargas, llegaron a 28 puntos y tomaron la cuarta posición, ya clasificados a cuartos de final.

En su primer torneo bajo el mando del argentino Hernán Crespo, el Atlas quedó en espera de los resultados de Toluca (27 puntos) y Santos (25).

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"Queda un poco la bronca de que le dimos la vuelta al partido y estábamos para ganarlo", dijo el DT.

"Más allá de este resultado, me parece justo recalcar lo hecho por mis jugadores en estas 17 jornadas. Ha sido un torneo espectacular", remató el entrenador argentino.

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Víctor Ríos adelantó 1-0 al Atlas con un remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina al minuto 19'.

Óscar Estupiñán celebra un gol con Juárez en la Liga MX. Foto: AFP

Al 23', también con la testa en un córner, el colombiano Óscar Estupiñán firmó el 1-1 para Juárez. El delantero puso a perder a su compatriota Vargas, quien nada pudo hacer en esa acción.

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El bogotano llamó la atención porque jugó con el uniforme habitual de Atlas con colores rojos y negros, ocupando espacios en las redes sociales por esa situación.

Camilo Vargas com uniforme de campo = AURA https://t.co/YY5dVNoxIL pic.twitter.com/jCGiYi8C3X — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) November 21, 2026

En otro tiro de esquina, al 76', Luca Martínez Dupuy cabeceó el 2-1 para el equipo juarense.

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Estupiñán terminó el torneo con nueve goles y tomó el quinto lugar de la clasificación de artilleros.

El colombiano aumentó su cuenta como máximo anotador de los Bravos en primera división con 37 goles.

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Juan Sánchez, al 83', emparejó el marcador 2-2, igual de cabeza después de un tiro de esquina.

Elías Montiel marcó el 3-2 para el Atlas con un disparo desde fuera del área, al 90'+3.

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Al 90'+8, el panameño José Luis Rodríguez selló el 3-3 definitivo con un penal.