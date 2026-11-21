La Selección Colombia Sub-17 inicia este sábado 21 de noviembre su camino en el Mundial de la FIFA Catar 2026. El equipo dirigido por Freddy Hurtado afrontará un exigente estreno frente a Japón por la primera fecha del Grupo L, en un duelo de campeones continentales que promete medir desde el primer minuto las aspiraciones de la 'tricolor' en la cita orbital.

Las emociones de este compromiso se podrán seguir EN VIVO por televisión a través de la señal principal de Caracol Televisión (Gol Caracol), en la plataforma de Ditu, mediante el canal de YouTube de Gol Caracol, y en este portal haciendo clic aquí: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Publicidad

El combinado nacional llega impulsado por una campaña memorable en el Sudamericano Sub-17, donde se coronó campeón tras imponerse con autoridad 4-0 a Argentina en la gran final. Sin embargo, el debut no será sencillo, ya que al frente estará el vigente campeón de la Copa Asiática de la categoría, un seleccionado nipón caracterizado por su disciplina táctica y amplio recorrido en certámenes juveniles.

Publicidad

Hay que indicar que esta será la octava presencia de Colombia en una Copa del Mundo Sub-17, categoría en la que firmó sus mejores campañas con los cuartos puestos en Finlandia 2003 y Nigeria 2009. Ahora, con la ilusión renovada, el primer gran objetivo de la 'tricolor' juvenil será sumar de a tres ante los japoneses para dar un paso firme en un Grupo L que completan Honduras y Serbia.



A qué hora juega HOY Colombia vs. Japón en el Mundial Sub-17 y dónde ver EN VIVO por TV

Día: sábado 21 de noviembre.

sábado 21 de noviembre. Jornada: primera fecha del grupo L.

primera fecha del grupo L. Hora: 7:30 de la mañana (Colombia).

7:30 de la mañana (Colombia). Estadio: Aspire Zone (Catar).

Aspire Zone (Catar). Transmisión por TV: Gol Caracol y Ditu.

Gol Caracol y Ditu. ONLINE: www.golcaracol.com

Igualmente, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos, polémicas y más de los protagonistas. Por supuesto que la crónica del juego y las reacciones.