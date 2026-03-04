Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League, tras empate del Manchester City

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League, tras empate del Manchester City

A falta de nueve jornadas para el final de la Premier League 2025/2026, Arsenal amplió su ventaja, luego de que ganara su partido y los 'cityzens' cedieran terreno.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de mar, 2026
Comparta en:
Erling Haaland, delantero noruego, se lamenta por un nuevo empate de Manchester City en la Premier League
Erling Haaland, delantero noruego, se lamenta por un nuevo empate de Manchester City en la Premier League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad