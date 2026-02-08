Síguenos en:
Vea el gol de Maithe López para la victoria de Colombia sobre Venezuela en el Sudamericano

Demostrando por qué es una de las figuras de la 'tricolor' femenina Sub-20, Maithe López se inventó una buena acción individual e infló las redes para el 1-0 defintivo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de feb, 2026
Maithe López, autora del gol de la Selección Colombia contra Venezuela, en el Sudamericano femenino Sub-20
Maithe López, autora del gol de la Selección Colombia contra Venezuela, en el Sudamericano femenino Sub-20
Federación Colombiana de Fútbol

