Vea el gol de Maithe López para la victoria de Colombia sobre Venezuela en el Sudamericano

Maithe López puso a celebrar al país. Este domingo 8 de febrero, por la fecha 3 del Sudamericano femenino Sub-20, la Selección Colombia venció 1-0 a Venezuela y consiguió su primera victoria en el certamen, gracias a una excelente jugada individual de la número '11', que demostró por qué es una de las mejores de la plantilla.

Cuando transcurría el minuto 80, Luisa Agudelo sacó de puerta, con un juego corto. Después vino un pelotazo, el cual llegó al frente de ataque y se filtró un balón para que Maithe López quedara mano a mano con la defensa, enganchó y remató de buena manera para inflar las redes y poner el único tanto del compromiso.



Vea el gol de Maithe López, en Colombia 1-0 Venezuela, Sudamericano femenino Sub-20