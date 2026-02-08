Jugador colombiano fue agredido en el fútbol de Argentina; un hincha le pegó un golpe

San Lorenzo, equipo que tiene en sus filas al delantero colombiano Diego Herazo, visitó este domingo el Estadio Tomás Adolfo Ducó para enfrentar a Huracán en juego del fútbol de Argentina, pero antes de que rodara el balón para el partido de la cuarta jornada, el exTolima y Millonarios sufrió una agresión de un hincha local.

Después del respectiva entrada en calor en cancha, los jugadores del 'ciclón' tomaron rumbo hacia el camerino para alistarse de cara al compromiso. No obstante, en medio del camino hacia el lugar de destino, Herazo recibió un golpe en la cabeza de un aficionado del 'globo', que no paró de insultarlo cuando iba en la boca del túnel hacia los vestuarios.

😳🇦🇷 UN HINCHA DE HURACÁN LE PEGÓ UN CACHETAZO A DIEGO HERAZO EN LA ENTRADA AL TÚNEL. pic.twitter.com/Pom9VBOvPu — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 8, 2026

Toda esta lamentable agresión quedó captada en video y pronto se hizo viral en las redes sociales. En los cortos que circulan también se aprecia a más hinchas de Huracán gritándole al colombiano y a otros jugadores de San Lorenzo. Los de seguridad del 'ciclón' intentaron controlar a los enfurecidos simpatizantes locales.

Otro de los futbolistas de San Lorenzo agredidos por los hinchas de Huracán fue José Devecchi. El arquero fue encarado y hasta le escupieron mientras se disponía a irse a los vestuarios.

Insólito: careo y ESCUPITAJO para José Devecchi en el túnel del Ducó. Los hinchas de Huracán, demasiado cerca de los visitantes... pic.twitter.com/AjrSMmVwgE — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

¿Cómo terminó el partido del fútbol argentino?

El resultado acabó 1-0 a favor de Huracán, que se impuso con un tanto de Jordy Caicedo al minuto 50. Diego Herazo ingresó al campo de juego al minuto 70 en lugar de Ezequiel Cerutti.

