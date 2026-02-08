Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador colombiano fue agredido en el fútbol de Argentina; un hincha le pegó un golpe

Jugador colombiano fue agredido en el fútbol de Argentina; un hincha le pegó un golpe

Este lamentable episodio para este futbolista colombiano ocurrió en la previa del compromiso entre Huracán y San Lorenzo. ¡Vea acá los videos!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de feb, 2026
Diego Herazo fue agredido por hincha de Huracán.
