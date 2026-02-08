Síguenos en:
Gol Caracol  / Real Madrid sobrevive en Mestalla; triunfo 0-2 sobre Valencia y sigue a la 'caza' del Barcelona

Álvaro Carreras y Kylian Mbappé marcaron los goles del Real Madrid este domingo en juego de la Liga de España. Los 'merengues' llegaron a 57 puntos, quedaron a uno de los 'blaugranas'.

Por: EFE
Actualizado: 8 de feb, 2026
Comparta en:
Real Madrid le ganó al Valencia en la Liga de España.
