Gol Caracol  / Más Deportes  / Christian González se lució en el Super Bowl con espectacular jugada contra Seahawks

Christian González se lució en el Super Bowl con espectacular jugada contra Seahawks

Evitando una acción ofensiva de su rival y demostrando por qué es uno de los mejores defensa de la NFL, el colombiano Christian González dijo presente con una 'volada'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de feb, 2026
Christian González, jugador colombiano de Patriots, cortó un avance de Seahawks, en el Super Bowl LX
