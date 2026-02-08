Christian González se lució en el Super Bowl con espectacular jugada contra Seahawks

En medio de la tensión propia de una final de Super Bowl, Christian González se robó los reflectores con una jugada defensiva clave que evitó que los Seattle Seahawks tomaran ventaja territorial ante los New England Patriots.

El colombiano protagonizó una acción determinante en una ofensiva profunda de Seattle, demostrando reflejos, lectura de juego y una capacidad atlética de élite en el momento más exigente de la temporada. Y es que saltó, casi que 'volando', para evitar que el rival atrapara el balón.

La jugada se produjo cuando los Seahawks buscaron un pase largo para ganar yardas y acercarse a la zona de anotación. El receptor parecía tener ventaja, pero González reaccionó con una maniobra notable: se lanzó hacia atrás, extendió el brazo y logró desviar el balón, impidiendo la recepción y cortando una acción que amenazaba con cambiar el rumbo del partido.

La intervención fue celebrada por la defensa de New England y ovacionada por el público, consciente del impacto que ese tipo de acciones tiene en una final.



Christian González, jugador colombiano de Patriots, contra Seahawks, en el Super Bowl dela NFL AFP

Vea la jugada defensiva de Christian González, en Patriots vs. Seahawks, en el Super Bowl LX

What a PBU by Gonzo!



Super Bowl LX on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/EjeQNZ36iq — NFL (@NFL) February 9, 2026