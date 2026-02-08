Tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 1-0 Venezuela

El Sudamericano femenino Sub-20 continuó este domingo 8 de febrero en tierras paraguayas. Hubo acción en el Grupo A, mismo del que hace parte la Selección Colombia; hubo cambios en la tabla de posiciones del certamen de la Conmebol.

A la misma hora jugaron Chile vs. Uruguay, y Colombia frente a Venezuela. Las 'charrúas' vencieron 0-1 a Chile, mientras que la 'tricolor' trabajó, luchó, pero al final, superó 1-0 a la 'vinotinto', seleccionado que le plantó cara a las dirigidas por Carlos Paniagua.

Maithe López (11) en acción de juego con la Selección Colombia vs. Venezuela en el Sudamericano femenino Sub-20. X de @CONMEBOLtorneos

El único tanto del combinando colombiano fue obra de Maithe López, al minuto 81, tras una habilitación de Mariana Silva. Además, hay que resaltar la labor bajo los tres palos de Luisa Agudelo, quien se erigió con grandes tapadas ante los intentos de las venezolanas. La golera del San Diego Wave FC, de la National Women's Soccer League, voló de palo a palo.



Así las cosas, la Selección Colombia femenina Sub-20 sumó su primer triunfo en el Sudamericano y logró escalar hasta el segundo lugar. Recordemos que en la jornada anterior, igualaron a cero goles con Chile.



Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano femenino Sub-20

1. Paraguay, 4 puntos + 4DG (2 partidos)

2. Colombia, 4 puntos + 1DG (2 partidos)

3. Uruguay, 4 puntos - 1 DG (3 partidos)

4. Venezuela, 3 puntos +1 (2 partidos)

5. Chile, 1 punto -5 DG (3 partidos)

De otro lado, este lunes 9 de febrero les tocará a los del Grupo B, que es liderado por las brasileñas con 6 unidades, seguidas por Venezuela y Perú con 3 enteros. Ecuador y Bolivia cierran la zona sin puntos.

Partidos del Grupo B

Ecuador vs. Bolivia

Hora: 4:00 de la tarde (de Colombia)

Argentina vs. Perú

Hora: 4:00 de la tarde (de Colombia)