El Super Bowl LX tuvo un par de polémicas en la previa; "los invito a apagar el televisor"

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks comenzaron este domingo 8 de febrero su duelo por el Super Bowl de la NFL, el mayor espectáculo anual del deporte, que este año depara el plato fuerte del histórico y polémico concierto de Bad Bunny.

En las gradas del Levi's Stadium de Santa Clara, California, unos 75.000 aficionados vibraban con esta final de la NFL que, este año más que nunca, adquirió trascendencia cultural y política.

El grupo Green Day, originario de esta zona de la Bahía de San Francisco, calentó el ambiente con una actuación que había atraído mucha atención por sus feroces críticas anteriores al presidente Donald Trump.

La banda de punk rock cerró su breve pero potente recital con la popular "American Idiot" frente a una audiencia televisiva estimada en más 120 millones de espectadores incluido el propio Trump, que este año no viajó al evento.



Green Day cantando American Idiot en el #SuperBowlLX puede contarse como el acto más anti-gringo jamás visto en el evento deportivo más grande de EE. UU. Un himno contra el sistema, transmitido en cadena nacional. Gracias por tanto, Donald Trump.



Pero no fue lo único. En respuesta a ello, apoyando al gobierno y mostrándose en contra de Bad Bunny, quien se pronunció fue Jake Paul, reconocido youtuber, actor y boxeador. En sus redes sociales, pidió a los amantes de este deporte que apaguen sus televisores y no vean el show de medio tiempo.

