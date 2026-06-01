"Para Junior es una desventaja no jugar en el Metropolitano contra Nacional"

La final del fútbol colombiano entre Junior y Atlético Nacional ya empieza a jugarse desde las palabras. Y una voz autorizada para hablar de ambos clubes es la de Osvaldo ‘El Nene’ Mackenzie, exjugador que dejó huella en las dos instituciones y que supo ser campeón con los barranquilleros y también con el cuadro verdolaga.

En la previa del partido de ida, que se disputará este martes 2 de junio en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla, Mackenzie entregó su análisis en charla con Gol Caracol y fue contundente al referirse al escenario del compromiso. El otrora volante de creación fue campeón del FPC con Junior en 1993 y 1995, y con Nacional en 1999.

“Sí, es una desventaja. ¿Por qué? Porque jugar en el Metropolitano, con el calor, la gente y el empuje del estadio, es distinto. No es lo mismo jugar con 8.000 o 10.000 personas en el Romelio Martínez que hacerlo con 55.000 o 60.000 aficionados en el Metropolitano”, afirmó el exfutbolista.

Para Mackenzie, más allá de que el Romelio esté acondicionado para recibir el compromiso, el impacto ambiental que suele generar el estadio Metropolitano puede terminar siendo un factor que Junior extrañe.



“Además, históricamente los resultados allí frente a Nacional han sido favorables. El Romelio Martínez está bien, es cómodo y adecuado, pero creo que se queda pequeño para una final de esta magnitud. Mucha gente se va a quedar por fuera de una final tan importante”, agregó.

Osvaldo 'El Nene' Mackenzie fue campeón del FPC con Junior en 1993 y 1995, y con Nacional en 1999. COLPRENSA.

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Sin embargo, el histórico jugador no quiso inclinar completamente la balanza y aseguró que el favoritismo está repartido entre ambos finalistas.

“Favoritos los veo a los dos porque son equipos grandes aquí en Colombia. Están bien preparados, bien conformados y tienen nóminas de lujo. También cuentan con recambios importantes y eso es clave para este tipo de partidos”, señaló.

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Además, destacó el peso de la experiencia y el recorrido internacional de varios de los protagonistas que estarán en cancha.

“Son jugadores de selección, futbolistas que han tenido la posibilidad de estar en otros equipos y conocen este tipo de escenarios. Muchos tienen roce internacional y saben lo que significa disputar una final”, comentó.

Incluso hizo una lectura del presente con el que llegan ambos clubes al primer duelo.

“Nacional llega un poco más descansado que Junior, que viene de competir en Brasil, pero eso no quita nada porque a veces jugar seguido ayuda a mantener el ritmo competitivo. En estos partidos uno se olvida del cansancio porque todos quieren estar en una final”, expresó.

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Mackenzie, quien conoce de cerca el ambiente de ambas camisetas, cerró dejando claro que espera una serie a la altura de las expectativas. “Son dos grupos maravillosos y el que haga mejor las cosas, tenga una estrategia más clara y aproveche los momentos será el que salga vencedor. Esperemos que podamos disfrutar una final digna, con buen fútbol y, sobre todo, con goles”, concluyó.