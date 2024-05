Víctor Aristizábal: "Todos los jugadores de la Selección Colombia están en un nivel extraordinario"

El tema en tendencia en estos últimos días es sin duda la Selección Colombia la cual ya se prepara para lo que serán los juegos preparatorios previos a lo que será la Copa América de Estados Unidos 2024.

Respecto a la 'Tricolor', una voz autorizada habló de la convocatoria de 28 jugadores que hizo Néstor Lorenzo, Víctor Aristizábal, quien aseguró que va a ser muy duro para los dos futbolistas que hicieron parte de todo el ciclo preparatorio para el torneo continental el tener que decirle adiós a la concentración a tan solo días de comenzar el campeonato.

"Creo que los jugadores que llegaron, a veces, uno quiere que lleguen otros, pero en este caso se convocaron 28 jugadores y 26 van a ser los que van a ir a Copa América. A mi no me hubiera gustado llevar otros dos jugadores porque imagínate que faltando unos ocho días que te digan que no vas a a ser parte de los que van a ir a la Copa América, eso seria muy difícil y eso yo lo viví en los guayos de los jugadores. Eso es una situación que se vuelve triste para el jugador que lo saquen a ultimo momento", destacó el exjugador para los micrófonos de 'Blu Radio', en 'Blog Deportivo'.

Sumado a ello, también aseguró que es muy respetable la decisión de Lorenzo pues, lo que busca es tener más opciones respecto a las que normalmente tendría. "Ya la Conmebol te dio la capacidad de llevar 23 y luego ahora se suman otros tres, entonces ahora son 26 y llevas a una concentración 28, eso yo no lo haría, pero eso es muy respetable por parte del entrenador. Creo que es para tener más opciones", complementó en su argumento el exatacante paisa.

¿Cómo ve el nivel de juego de los convocados por Néstor Lorenzo para la Copa América?

¿Cómo ve el nivel de juego de los convocados por Néstor Lorenzo para la Copa América?

"Los 28, cualquiera que está en la lista, creo que cualquiera, puede ser titular, puede jugar y todos están en un extraordinario momento. En lo que si tenemos que pensar es que los jugadores, cualquiera de los que están convocados, están en un muy buen nivel y cualquiera que está puede pelear la Copa América".

¿Cómo ve a James Rodríguez para la Copa América?

"James, como siempre, es un caso extraordinario. Tanto él como David Ospina porque son jugadores que no juegan mucho en sus equipos, pero cuando llegan a la selección, se convierten y hacen un gran papel. Entonces siempre va a tener un lugar en nuestras selección. Tuvo la oportunidad de jugar unos partidos, no muchos, con Sao Paulo, pero se está entrenando y está bien físicamente, porque tiene que estar siempre bien físicamente para llegar a la selección y aportar todo lo que sabe, todo ese concomimiento, experiencia y talento que tiene y va a ser fundamental para nosotros".